Wyglądają niepozornie, ale są bardzo zdrowe. Kto powinien włączyć je do diety?

Płatki drożdżowe to rodzaj nieaktywnych drożdży Saccharomyces cerevisiae. W procesie produkcji są one dezaktywowane, a następnie myte, suszone, oddzielane i pakowane w formie płatków. Proces dezaktywacji sprawia, że stają się bezpieczne, gdyż nie ulegają przerostowi w naszym organizmie.

Płatki drożdżowe to dobre źródło białka

Płatki drożdżowe składają się w 53 proc. z białka, 38 proc. z węglowodanów i 9 proc. z tłuszczu. Odznaczają się wysoką zawartością aminokwasów egzogennych, czyli związków organicznych budujących białka, których organizm nie jest w stanie sam wytworzyć. Jako produkt wysokobiałkowy, zalecane są zwłaszcza osobom na diecie wegańskiej i wegetariańskiej, ale nie tylko.

Płatki drożdżowe na zdrową skórę i piękne włosy

Płatki drożdżowe są bogate w witaminy z grupy B. Dzięki zawartej w nich biotynie (witaminie B7) i kwasowi pantotenowemu (witaminie B5) ich regularne spożywanie korzystnie wpływa na kondycję włosów, paznokci i skóry.

Płatki drożdżowe zawierają duże ilości błonnika

W 100 g płatków drożdżowych znajdziemy aż 20 g błonnika. Wzmacnia on pracę jelit i odpowiada za prawidłowe trawienie. Regularne jedzenie tego produktu wspomaga również utrzymanie odpowiedniego poziomu cukru we krwi.

Płatki drożdżowe pomagają obniżyć poziom cholesterolu

Regularne spożywanie płatków drożdżowych pomaga obniżyć poziom cholesterolu. Dzieje się tak dzięki obecności beta-1,3 glukanu w tym produkcie. Badania dowiodły, że beta-glukany pobudzają organizm do wydalania cholesterolu i ograniczają jego wchłanianie. W ten sposób właśnie obniżają one poziom cholesterolu i zmniejszają ryzyko zawału serca.

Ile jeść płatków drożdżowych dziennie?

Płatki drożdżowe zawierają ok. 344 kcal w 100 g produktu. Zalecana dzienna dawka jest jednak znacznie mniejsza. Wynosi maksymalnie trzy łyżki, z czego jedna waży ok. 6 g i zawiera 21 kcal. Dlatego jest to produkt zalecany również dla osób, które się odchudzają.

Jak jeść płatki drożdżowe?

Płatki drożdżowe mogą stanowić dodatek do zup, sałatek, sosów, mięs, kanapek czy koktajli. To, jakie danie nimi posypiemy, zależy od naszej inwencji. Mają lekko orzechowo-serowy aromat, który podkreśla smak dań. W diecie wegańskiej są na przykład doskonałym zamiennikiem parmezanu. Ponadto można wykorzystywać je do zagęszczania zup czy sosów (są lepsze od mąki, ponieważ dostarczają witamin a nie pustych kalorii).

Ile kosztują płatki drożdżowe?

Cena płatków drożdżowych wynosi około 11 zł za 100 g. Najlepiej kupić je w sklepach ze zdrową żywnością i wybierać te, które nie są wzbogacone o dodatkowe składniki.

Kto nie powinien spożywać płatków drożdżowych?

Płatków drożdżowych nie powinny jeść osoby uczulone na drożdże. Trzeba też zwracać uwagę, czy w ich składzie nie występuje np. gluten, na który powinny uważać osoby chore na celiakię lub z nietolerancją glutenu.

