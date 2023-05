Ten sok to likopenowa bomba. Działa antynowotworowo

Likopen to naturalny barwnik z grupy karotenoidów, który jest silnym przeciwutleniaczem.

Likopen – dlaczego jest ważny?

Najlepszym źródłem likopenu są produkty powstałe na bazie pomidorów. Sok pomidorowy dostarczy organizmowi nawet trzy razy więcej antynowotworowych składników niż surowe warzywo.

Jak podaje onkologiczny portal zwrotnikraka.pl, likopen odgrywa ważną rolę w profilaktyce nowotworów. Profilaktyczna dawka likopenu wynosi od 12 do 15 mg na dobę, a zalecana dawka terapeutyczna to 30 mg na dobę. Biorąc pod uwagę, że jedna szklanka soku pomidorowego zawiera 22 mg likopenu, powinniśmy wypijać co najmniej jedną szklankę tego napoju dziennie.

Naukowcy o likopenie

Jeśli będziemy regularnie dostarczać organizmowi zalecane dawki likopenu, możemy ograniczyć ryzyko zachorowania na raka prostaty, jelita, płuc, wątroby i jajnika. Jest na ten temat coraz więcej badań.

Naukowcy z Uniwersytetu Illinois w Chicago wykazali, że pacjentki z wysokim poziomem likopenu we krwi miały pięciokrotnie mniejsze ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy w porównaniu z kobietami, u których wykazano niskie stężenie tego związku. „Zwrotnik Raka” powołuje się jeszcze na inne badania, z których wynika, że dzięki codziennemu spożywaniu 30 mg likopenu możliwe jest zredukowanie ryzyka wystąpienie raka jelita grubego lub odbytnicy nawet o 60 procent.

Co ciekawe, w krajach, w których spożywa się dużo pomidorów jak Hiszpania, Włochy czy Meksyk, rak prostaty występuje znacznie rzadziej niż w krajach o mniejszym spożyciu pomidorów.

Inne właściwości pomidorowego soku

Sok pomidorowy uważany jest za bardzo zdrowy napój, nie tylko z powodu dużej zawartości likopenu. Zawiera także potas – ważny minerał, który pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi i zapobiega chorobom sercowo-naczyniowym. Potwierdziły to badania naukowców z Tokyo Medical and Dental University, którzy wykazali, że wypicie jednej szklanki soku dziennie skutecznie obniża poziom cholesterolu. Dzięki temu chroni przed miażdżycą, zawałami serca i udarem mózgu. Sok jest też bogaty w składniki mineralne, takie jak: wapń, magnez, mangan, miedź, żelazo i błonnik pokarmowy.

W soku pomidorowym znajdziemy witaminę K, niezbędną w procesach krzepnięcia krwi, ale też inne witaminy: A, C, E i B. Ten napój bogaty jest również w kwas foliowy, ważny dla kobiet spodziewających się dziecka i planujących ciążę.

Ile kalorii ma sok pomidorowy?

Sok pomidorowy nie jest kaloryczny – 200 g tego napoju to zaledwie 34 kalorie. Warto pić go jak najczęściej. Co ciekawe, dowiedziono, że sok pomidorowy jest chętnie wybierany przez klientów linii lotniczych. Eksperci twierdzą, że na dużej wysokości zmysły człowieka funkcjonują inaczej niż na lądzie. Właśnie z tego powodu smak soku pomidorowego wydaje nam się wyrazistszy i bardziej się nim delektujemy.

