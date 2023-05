Rukola doskonale podnosi smak potraw. Wspomaga trawienie i ma też inne zalety

Rukola jest bogata w witaminę A, B, C, K, a także minerały: wapń, żelazo, potas, magnez oraz cynk. Liście rukoli zawierają kilka razy więcej żelaza i wapnia niż np. sałaty lodowej. Dlatego regularne spożywanie tego warzywa skutecznie chroni przed anemią. Z tego względu szczególnie polecana jest osobom na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej.

Zawarty w rukoli potas wspiera pracę nerek i wydzielanie insuliny. Cynk natomiast wspomaga działanie układu immunologicznego, a aminokwasy siarkowe (odpowiedzialne za ostry smak rukoli) wykazują działanie antywirusowe i oczyszczają organizm z toksyn. W rukoli znajdziemy też cenne flawonoidy i związki fitochemiczne o działaniu przeciwzapalnym.

Regularne jedzenie rukoli wspomaga trawienie

Oprócz witamin i minerałów w rukoli występuje również spora ilość błonnika (w 100 g produktu jest ok. 1,6 g). Wspomaga on trawienie i zapobiega zaparciom. Spożywanie rukoli wzmaga również wytwarzanie żółci oraz wspomaga leczenie nieżytów i wrzodów żołądka. Zapobiega też powstawaniu wzdęć, zgagi i bólów brzucha, co potwierdzają badania.

Rukola wykazuje działanie antynowotworowe

Rukola obfituje w związki organiczne – glukozynole, które wykazują działanie antyrakowe. Badania wskazują, że zmniejszają one ryzyko zachorowania na raka płuca, sutka, trzustki, jelita grubego oraz prostaty.

Ile kalorii ma rukola?

Rukola to warzywo, które powinny włączyć do diety osoby, które dbają o linię, ponieważ jest niskokaloryczne. W 100 gramach jest zaledwie 25 kalorii. Wiadomo również, że regularne spożywanie rukoli przyspiesza metabolizm, wspomagając proces odchudzania.

Jak wykorzystać rukolę w kuchni?

Kulinarnie rukola wykorzystywana jest na wiele sposobów. Można spożywać ją na surowo, jako składnik sałatek, ale również po podsmażeniu czy ugotowaniu. Surowa doskonale smakuje w połączeniu z serem pleśniowym, suszonymi pomidorami i ugotowanymi na twardo jajkami. Podsmażona na oliwie z oliwek, jest mniej pikantna niż surowa. Może stanowić dodatek do mięs czy makaronu (np. w formie pesto). W kuchni włoskiej rukola podawana jest często jako dodatek do pizzy.

Kto nie powinien jeść rukoli?

Rukola należy do roślin krzyżowych i tak jak inne warzywa z tej grupy, jedzona w dużych ilościach (więcej niż 100 g dziennie) może negatywnie wpływać na działanie tarczycy. Przeciwwskazaniem do jedzenia rukoli są więc choroby tarczycy, w tym choroba Hashimoto.

Czytaj też:

Rukola, sałata rzymska, a może lodowa. Którą sałatę wybrać?Czytaj też:

Sposób, by polubić warzywa. Wielu z was może zaskoczyć