Kamut – czym różni się od zwykłej pszenicy, właściwości i sposób gotowania

Pszenica kamut, która bywa nazywana starożytnym zbożem, to obecnie coraz popularniejszy składnik różnych dań. W sklepach ze zdrową żywnością dostępne są m.in. ziarna kamutu oraz mąka, która idealnie nadaje się do wytwarzania domowych makaronów. Nietrudno na pierwszy rzut oka odróżnić pszenicę kamut od zwykłej pszenicy, bo znacznie różni się ona od młodszych odmian tego zboża pod względem rozmiaru ziaren. Co ciekawe – inny jest wpływ pszenicy kamut na organizm osób, które są uczulone na gluten – pszenica kamut wywołuje słabsze reakcje alergiczne niż inne odmiany pszenicy.

Choć około dwa tysiące lat temu pszenica kamut została niemal całkowicie wyparta przez inne odmiany pszenicy twardej, to na nowo powraca do łask. Sięgając po pszenicę kamut możemy mieć pewność, że mamy do czynienia ze zbożem, które nie zostało poddane genetycznej modyfikacji oraz wyróżnia się spośród innych odmian pszenicy pod względem wartości odżywczych.

Czym pszenica kamut różni się od zwykłej pszenicy?

Po pierwsze i najważniejsze – kamut jest zbożem wolnym od GMO, ponieważ nie jest poddawany modyfikacjom genetycznym. Zmiany w DNA roślin mają na celu przede wszystkim poprawę ich odporności na choroby oraz zwiększenie plonów. Kamut to zboże naturalnie odporne na choroby oraz szkodniki. Zboże to zawiera gluten, jednak badania wykazały, że nie wywołuje ono gwałtownych reakcji alergicznych. Kamut nie powoduje również bardzo silnych objawów nietolerancji pokarmowej.

Kamut różni się od zwykłej pszenicy wielkością ziaren – jego ziarna są dwukrotnie większe niż ziarna młodych odmian pszenicy oraz smakiem – kamut ma lekko orzechowy smak i wyglądem przypomina ryż basmati.

Kamut znacząco różni się od zwykłej pszenicy również pod względem zawartości składników odżywczych. Pszenica kamut to zboże wysokobiałkowe – dostarcza do organizmu około 30% więcej białka niż inne gatunki pszenicy oraz jest bogatszy pod względem zawartości witamin i składników mineralnych.

Właściwości pszenicy kamut

Pszenica kamut to zdrowe, pożywne zboże, którego wpływ na organizm związany jest z wysokimi wartościami odżywczymi. Ten rodzaj pszenicy dostarcza do naszego organizmu m.in. cenne nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy z grupy B, witaminę D, E i K, a także magnez, fosfor, selen, żelazo i cynk. Pszenica kamut jest zbożem lekkostrawnym.

Jak wykorzystać kamut w kuchni?

Ze względu na wysokie wartości odżywcze warto włączyć kamut do swojej diety. Kamut zaskakuje orzechowym posmakiem. może być podawany np. z dodatkiem warzyw, stanowiąc składnik sałatek, dań jednogarnkowych, zup oraz innych potraw. Można również podawać kamut z dodatkiem owoców oraz zastąpić nim ryż, ziemniaki bądź kaszę, które najczęściej stanowią dodatek do dań mięsnych.

Mąka z pszenicy kamut może być wykorzystywana do wypieku pieczywa, wytwarzania makaronu, a także może być dodawana do słodkich ciast i ciasteczek.

Jak gotować kamut?

Warto wiedzieć, że kamut wymaga dłuższego gotowania, które należy poprzedzić namoczeniem ziarna. Przed przygotowaniem potraw z kamutem musimy postępować podobnie jak w przypadku gotowania fasoli – trzeba zalać ziarno zimną wodą i odstawić na noc.

Następnie kamut powinien gotować się na małym ogniu do uzyskania pożądanej miękkości. Gotowanie pszenicy kamut trwa około 45 minut, o ile zboże zostanie wcześniej namoczone. W przypadku braku moczenia, ziarna mogą gotować się nawet kilka godzin.

Czytaj też:

Jak zrobić temari sushi czyli „kulki sushi”? Leszek Wodnicki dla „Wprost”Czytaj też:

Stłuszczenie wątroby można spowolnić. Poznaj ostatnie badania japońskich naukowców

Źródło:

Sofi F. i in., „Characterization of Khorasan wheat (Kamut) and impact of a replacement diet on cardiovascular risk factors: Cross-over dietary intervention study”, Styczeń 2013, European Journal of Clinical Nutrition 67(2), DOI:10.1038/ejcn.2012.206