Dodaj tę przyprawę do kawy, a się zdziwisz. To tajny składnik smakoszy

Wbrew pozorom, dodawanie szczypty soli do porannej lub popołudniowej kawy to coraz częściej stosowana praktyka. Dobrze znają ją mieszkańcy Wietnamu, a także Szwedzi, którzy wzbogacają smak „małej czarnej” o odrobinę solonego mięsa lub sera. Brzmi dziwnie? Możesz nie uwierzyć, ale tego typu „tradycje” mają naukowe uzasadnienie.

Czemu warto solić kawę?

Sól, a dokładniej znajdujący się w niej chlorek sodu, równoważy smak kawy i neutralizuje zawartą w niej gorycz. Za jej powstawanie odpowiadają laktony kwasu chlorogenowego i fenylindany uwalniane w czasie palenia ziaren kawy. Im dłużej trwa wspomniany proces, tym więcej goryczy w „małej czarnej”. Na jej smak w dużym stopniu wpływa również sposób przygotowywania, na przykład wykorzystywanie zbyt gorącej wody.

Jony sodu wiążą się z receptorami soli na języku i zmieniają percepcję smaku gorzkiego, uwydatniając jednocześnie słodycz kawy. Dodanie do „małej czarnej” słonej przyprawy, zamiast cukru pomaga zmniejszyć problemy gastryczne, które mogą pojawić się po wypiciu napoju. Sól niweluje szkodliwe działanie kwasów zawartych w kawie. Związki te drażnią błonę śluzową żołądka, co sprzyja występowaniu zgagi i refluksu u niektórych osób.

Ile soli dodać do kawy?

Eksperci nie są zgodni co do tego, ile soli dodać do kawy, by poprawić jej smak. Przyjmuje się, że ilość słonej przyprawy powinna wynosić około 0,5 grama na litr napoju. Należy uważać, by nie przesadzić ze wzbogacaniem smaku „małej czarnej”. W przeciwnym razie jej smak zupełnie się zmieni i kawa nie będzie się nadawać do spożycia.

Przysłowiową kością niezgody wśród badaczy jest również moment dodawania soli do kawy. Zazwyczaj wzbogaca się smak napoju na końcowym etapie procesu parzenia. Dzięki temu można łatwiej dozować ilość tego składnika, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Trzeba też pamiętać, że kawy mogą różnić się pod względem poziomu goryczy czy kwasowości w zależności od stopnia zmielenia czy gatunku ziaren. Najwięcej goryczy ma zwykle robusta. Natomiast arabica jest znacznie delikatniejsza, ale za to bardziej kwaskowa.

Czytaj też:

Kiedy najlepiej pić kawę? Czy poranek to dobry czas? Odpowiedź może cię zaskoczyćCzytaj też:

Czy kawa tuczy? Polacy rzadko wybierają najmniej kaloryczną wersję

Źródła: sciencealert.com, perfectdailygrind.com