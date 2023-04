Czy kawa tuczy? Polacy rzadko wybierają najmniej kaloryczną wersję

O kawie coraz częściej mówi się wręcz jako o superfoods, czyli żywności bardzo cenne dla organizmu. Ale zawsze w tym przypadku mowa jest o czarnej kawie, bez żadnych dodatków. To kluczowa informacja także dla osób na dietach odchudzających, które lubią pić kawę.

Ile kalorii ma kawa?

Umiarkowane ilości czarnej kawy, spożywanej codziennie, są wskazane nie tylko w profilaktyce wielu schorzeń, ale także jako element diety sprzyjającej odchudzaniu. Jeśli mowa o umiarkowanych ilościach to chodzi o 3-5 filiżanek dziennie. I tu dobra wiadomość dla tych, którzy skrupulatnie liczą kalorie. 100 ml czarnej kawy to jedynie 1-2 kalorie! Jak to możliwe? Kawa nie jest źródłem tłuszczów, cukrów i białek, które najbardziej podwyższają kaloryczność potraw i napojów.

Jaką kawę najbardziej lubią Polacy?

Z badania Biostat a temat konsumpcji kawy w Polsce zrealizowanego na zlecenie programu edukacyjnego „Kawa i zdrowie” wśród osób, które piją kawę, wynika, że po czystą, czarną kawę sięgamy bardzo rzadko. Ponad połowa Polaków deklarujących picie 2-3 kaw dziennie, doprawia ją mlekiem lub cukrem, a jedna czwarta – śmietanką. To te składniki znacząco podnoszą kaloryczność kawy, a eksperci nie mają wątpliwości: jeśli chcemy dbać o linię lub jesteśmy na diecie odchudzającej, pijmy kawę czarną, a tę z dodatkami lepiej potraktujmy jedynie jako okazjonalnie spożywany deser. Już sama kawa z mlekiem znacząco zwiększa kaloryczność kawy. Wszystko oczywiście zależy od tego, jak dużo mleka lubisz dodać – 250 ml (czyli szklanka) krowiego mleka 3.2% zawiera ok. 148 kcal. Lubisz kawowe desery? Kawa z lodami i bitą śmietaną może mieć nawet 600 kalorii.

