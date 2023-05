Skąd biorą się kapary i czy są zdrowe? Poznaj przepis na klopsiki w sosie kaparowym

Kapary to jadalne pączki kwiatowe kaparu ciernistego, który rośnie głównie w rejonie Morza Śródziemnego. Według naukowców ludzie jedzą kapary od ponad 10 000 lat, jest o nich mowa nawet w Biblii. W Polsce kapary były znane przed wojną, potem zniknęły, ale od jakiegoś czasu stały się znów popularne i łatwo dostępne.

Kapary, czyli z pączka na przyprawę

Po starannym zebraniu z krzewu, pączki kaparów poddawane są procesowi marynowania, który usuwa ich gorzki smak i zmiękcza je. Istnieją dwie główne metody marynowania kaparów: na sucho w soli, co szczególnie cenione jest przez smakoszy z Włoch lub poprzez zanurzenie w płynnej solance, a następnie dodanie do nich octu.

Kapary działają przeciwzapalnie

W medycynie ludowej kapary od wieków były stosowane w przypadku chorób wątroby i przewodu pokarmowego. Współczesne badania potwierdziły, że kapary zawierają m.in. witaminę C, K i kwas foliowy, ale przede wszystkim są bogatym źródłem rutyny i kwercetyny, naturalnych antyoksydantów, które spowalniają proces starzenia się organizmu. Te związki z grupy flawonoidów działają przeciwzapalnie, wzmacniają naczynia krwionośne, obniżają poziom złego cholesterolu, a w rezultacie zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Istnieją również badania sugerujące pozytywny wpływ kaparów na poziom glukozy we krwi u chorych na cukrzycę oraz wskazujące na możliwe działanie przeciwnowotworowe.

Do czego pasują kapary?

Kapary są idealnym dodatkiem do potraw podawanych na zimno (sałatki, dressingi) jak i na ciepło, w celu zaostrzenia ich smaku. Są bardzo popularne w kuchni włoskiej, gdzie dodawane są do sosu pomidorowego (np. do spaghetti alla puttanesca) czy do posypania pizzy.

Uwaga: ze względu na to, że kapary zawierają dużo soli (1 łyżka to ok. 9 proc. jej dziennego zalecanego spożycia) osoby z nadciśnieniem oraz osoby na diecie niskosodowej powinny spożywać je z umiarem.

Poznaj przepis na „Klopsiki królewieckie” z kaparami

Te nieduże klopsiki z mielonego mięsa biorą swą nazwę od miejscowości Królewiec, znajdującej się na terytorium dawnych Prus Wschodnich, gdzie były przed wojną bardzo popularnym daniem.

Przepis: Klopsiki królewieckie z kaparami klopsiki z kaparami Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 500 g mielonej wołowiny lub cielęciny

1 średnia cebula

1 jajko

½ szklanki tartej bułki

2 łyżki kaparów

2 łyżki masła klarowanego

Pół łyżeczki mielonego ziela angielskiego

Pół łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej

200 ml śmietany 30 proc.

Rosół lub woda

Sól i pieprz Sposób przygotowania Przygotuj mięso na klopsikiCebulę obierz i posiekaj bardzo drobno razem z połową kaparów. Dodaj do mięsa razem z jajkiem, bułką tartą i przyprawami. Posól odrobinę, pamiętaj, że kapary są już słone. Uformuj klopsiki wielkości orzecha włoskiego. Rozgrzej patelnięNa patelnię włóż masło klarowane, dodaj klopsiki i obsmaż je. Uduś klopsiki do miękkościObsmażone klopsiki podlej rosołem lub wodą, dodaj pozostałe kapary i śmietankę. Wsyp łyżkę bułki tartej dla zagęszczenia sosu. Duś pod przykryciem ok. pół godziny, kontrolując ilość i gęstość sosu. Spróbuj i dopraw ewentualnie solą i pieprzem. Podaj daniePodawaj z ziemniakami i zasmażanymi buraczkami.

