Tych rzeczy o płatkach owsianych możesz nie wiedzieć. Niektóre są zaskakujące

Płatki owsiane warto włączyć do swojego menu, to jest bezsprzeczne. Są idealne na śniadanie, drugie śniadanie, mogą być dodatkiem do zdrowych wypieków czy nawet koktajli. Płatki owsiane można jeść codziennie.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane są pełne witamin i minerałów. Dostarczają witamin z grupy B, zawierają mangan, miedź, cynk, żelazo i inne składniki. Są też bogate w błonnik i mają niską zawartość tłuszczu. Można je łączyć z mlekiem, wodą, napojami roślinnymi, jogurtem, świeżymi owocami i orzechami. Każdy ma swoją ulubioną wersję porannej owsianki, która nie musi być słodka, bo są też owsianki w wersji wytrawnej.

Problem z płatkami owsianymi polega na tym, że często kupowane produkty są naładowane niezbyt zdrowymi dodatkami, głównie słodzikami. Aby mieć pewność, że wszystkie wspomniane korzyści zdrowotne nie zostaną przyćmione przez niechciane składniki, trzeba wiedzieć o kilku rzeczach. Począwszy od przechowywania płatków owsianych, po wybór ich w sklepie i zaskakujących efektach, jakie może przynieść ich jedzenie.

Tych rzeczy możesz nie wiedzieć o płatkach owsianych

Płatki owsiane psują się szybciej, niż mogłoby się wydawać



Płatki owsiane mogą się wydawać trwałym produktem i tak jest, pod warunkiem, że są dobrze przechowywane, w szczelnym opakowaniu. Kartonowe czy papierowe opakowania nie dają takiej pewności – płatki mogą nabierać wilgoci i być pożywką dla bakterii.





Płatki owsiane mogą powodować wzdęcia



Bakterie jelitowe "lubią" skrobię, glukozę i błonnik, które naturalnie występują w owsie. Kiedy bakterie zużywają te substancje, jednym z produktów ubocznych może być gaz, który powoduje dyskomfort.





Płatki owsiane mogą być zanieczyszczone glutenem



Jeśli cierpisz na nietolerancję glutenu, sięgaj tylko po płatki owsiane, które mają jasne oznaczenie, że nie zawierają glutenu. Zwykle właśnie płatki owsiane nie są do końca wolne od tego składnika, bo często są przetwarzane w tych samych miejscach, co pszenica, żyto, czy jęczmień.



Płatki owsiane mogą prowadzić do przyrostu wagi



Jak to możliwe? Po pierwsze jeśli nie kontrolujesz wielkości porcji, możesz jeść więcej, niż potrzebuje twój organizm. Po drugie – ogromnym niebezpieczeństwem są dodatki, zwłaszcza te słodkie. Po trzecie, płatki owsiane dają poczucie sytości, co może sprawić, że zaniedbasz harmonogram posiłków. Warto o tym pamiętać.



Płatki owsiane instant są naładowane cukrem



Uważaj na skład wszystkich owsianek, które można szybko i łatwo przyrządzić (wystarczy zalać wodą lub mlekiem i gotowe). Wiele z nich zawiera duże ilości cukru, których nie chcesz jeść sięgając po zdrowy posiłek.



Płatki owsiane mogą powodować utratę masy mięśniowej



Owsianka zapewnia sytość na długi czas, ale jeśli jesz ją często – może to sprawić, że nie czując głodu, zapomnisz o dostarczaniu organizmowi produktów, które wpływają na utrzymanie prawidłowej masy mięśniowej. Owsianka jest zdrowa, ale nie może być podstawą diety.





Płatki owsiane mogą zawierać glifosat



Glifosat to środek na chwasty. Jest stosowany przy uprawie roślin spożywczych, także owsa. To oznacza, że jego pozostałości mogą znajdować się w końcowym produkcie. Aby tego uniknąć, warto sięgać po ekologiczne płatki owsiane.





Płatki owsiane mogą zawierać niezdrowe tłuszcze



Jeśli sięgasz po przetworzone produkty, szczególnie te z pozoru atrakcyjne, bo dedykowane dzieciom, uważaj na skład i czytaj dokładnie etykiety. Sprawdź na tabele wartości odżywczych. Niezdrowe tłuszcze nasycone to nie jest pożądany składnik dobrych płatków.







Płatki owsiane mogą być niebezpieczne dla diabetyków



Płatki owsiane bez dodatku cukru co doskonały wybór dla osób chorych na cukrzycę. Ale jedzenie zbyt dużych ilości płatków owsianych może spowodować skok poziomu cukru we krwi.



Płatki owsiane błyskawiczne różnią się od zwykłych



Wszystkie rodzaje płatków mają usuniętą niejadalną łuskę. Te tradycyjne, najmniej przetworzone, potrzebują jednak dłuższego czasu gotowania. Za to mają najwięcej wartości odżywczych. Te błyskawiczne są już wcześniej gotowane na parze, a potem opiekane. Dzięki temu gotują się szybko, ale mają mniej błonnika i wyższy indeks glikemiczny.

Jak zrobić dobrą owsiankę? Wypróbuj nasze przepisy

Jeśli brakuje ci pomysłu na to, co dodać do porannej owsianki, wykorzystaj nasze inspiracje i wypróbuj jeden z pomysłów na zdrową owsiankę. Dobra owsianka doda energii na początku dnia, a jednocześnie jest to danie, które przyrządzić szybko i łatwo.

Owsianka z bananem, marakują, mango i wiórkami kokosa



Składniki:



1/2 szklanki płatków owsianych1/2 szklanki mleka kokosowego1/2 szklanki wody1 łyżka masła kokosowego1 łyżeczka proszku maca1 łyżka syropu klonowego.

Połącz wszystkie składniki w rondlu z nieprzywierającą powierzchnią i gotuj do uzyskania kremowej konsystencji. Przełóż do miski i połóż na górę paskami: plasterki bananów, kawałki marakui, mango oraz wiórki kokosa.



Owsianka z imbirem i mielonym siemieniem lnianym

Składniki:





1/2 szklanki płatków owsianych1 łyżka mielonego siemienia lnianego1/2 łyżeczki cynamonu1/4 łyżeczki mielonego imbiruszczypta soli1 szklanka mleka migdałowego1 banan pokrojony w plasterki.

Połącz wszystkie składniki w rondelku i gotuj na wolnym ogniu. Mieszaj, aż zgęstnieje (około 3 minuty), a następnie zdejmij z kuchenki i przełóż do miski. Podawaj z owocami według uznania.



Owsianka z cynamonem, figami, masłem migdałowym i orzechami



Składniki:



1/2 szklanki płatków owsianychszczypta cynamonu1 łyżka masła migdałowego2 figi pokrojone w plasterkiszczypta soli1 szklanka mleka migdałowegogarść ulubionych orzechów.

Umieść składniki w rondelku i gotuj na wolnym ogniu. Mieszaj, aż mieszanina zgęstnieje. Zdejmij z ognia i podawaj.



Owsianka z jajkiem, jarmużem i pieczarkami portobello

Składniki:





1/2 pieczarki portobello pokrojonej w plasterki2 szklanki posiekanego jarmużu1 łyżka sosu sojowego1 szklanka płatków owsianych2 i 1/4 szklanki wody (lub bulionu warzywnego czy drobiowego)1/2 łyżeczki soli.

Gotuj owsiankę (płatki, woda/bulion i sól) na małym ogniu do miękkości, mieszaj w międzyczasie.

Na małej patelni umieść trochę oliwy z oliwek. Podsmażaj grzyby przez 3-5 minut, aż zmiękną, a następnie dodaj jarmuż i sos sojowy. Kontynuuj gotowanie, aż wszystko zmięknie.

