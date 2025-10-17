Jesienne spotkanie przy winie? Zobacz, jak odbije się to na twojej cerze. Lekarka ostrzega

Gdy dni stają się coraz krótsze, a wieczory chłodniejsze, wiele osób chętniej sięga po kieliszek wina czy aromatycznego grzańca w towarzystwie znajomych. Jesień sprzyja relaksowi pod kocem i spotkaniom przy stole, ale warto pamiętać, że nawet wtedy organizm potrzebuje równowagi i regeneracji. Regularne spożywanie alkoholu, nawet w niewielkich ilościach, może negatywnie wpływać na zdrowie – obciąża wątrobę, zaburza pracę jelit, pogarsza jakość snu i odwodnia organizm. W chłodniejszych miesiącach, gdy nasz układ odpornościowy i tak jest bardziej podatny na infekcje, skutki te mogą być szczególnie odczuwalne. Dlatego warto zachować umiar lub całkowicie zrezygnować z alkoholu.

Jak alkohol wpływa na cerę?

Jagoda Rogowska, lekarka w trakcie specjalizacji z endokrynologii, na swoim Instagramie wyjaśniła, jak picie alkoholu wpływa na naszą cerę i dlaczego może się przyczyniać do zaostrzenia trądziku.

Alkohol może powodować zaostrzenie się trądziku przez to, że po jego spożyciu wzrasta poziom testosteronu, a ten przemieniając się w dihydrotestosteron wpływa na pogorszenie przebiegu trądziku – powiedziała.

Specjalistka dodała także, że w kontekście kondycji naszej cery nie bez znaczenia jest to, że spożywanie napojów wysokoprocentowych negatywnie działa także na nasz układ odpornościowy.

Po drugie – częste albo przewlekłe spożywanie alkoholu może doprowadzić do osłabienia naszego układu odpornościowego, a im słabszy układ odpornościowy, tym więcej bakterii namnaża się w skórze, przez co dochodzi do dysbiozy mikroflory naszej skóry i powstaje trądzik – dodała ekspertka.

Co więcej, do powstawania trądziku może prowadzić też jedna z bakterii, dla której w sposób pośredni alkohol jest pożywką, a więc sprzyja jej namnażaniu się.

Po trzecie – alkohol nie tylko jest metabolizowany w naszej wątrobie, ale także jest wydalany z potem, przez co może stanowić pożywkę dla bakterii Cutibacterium Acnes, która przyczynia się do powstawania trądziku – wyjaśniła lekarka.

Specjalistka wyjaśniła także, że postawiono hipotezę, iż produkt uboczny alkoholu, czyli aldehyd octowy, również może powodować pogorszenie trądziku.

Inne negatywne konsekwencje spożywania trunków?

Alkohol ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Regularne spożywanie uszkadza wątrobę, prowadząc do stłuszczenia, zapalenia, a nawet marskości wątroby. Negatywnie wpływa także na serce i układ krążenia, zwiększając ryzyko nadciśnienia, choroby wieńcowej i udaru. Alkohol uszkadza układ nerwowy, powodując zaburzenia pamięci i koncentracji oraz ryzyko demencji. Dodatkowo osłabia odporność organizmu i może przyczyniać się do chorób nowotworowych. W sferze psychicznej spożywanie napojów z procentami może nasilać stany lękowe oraz problemy ze snem. Długotrwałe nadużywanie często kończy się uzależnieniem, które niszczy życie osobiste i zdrowie.

