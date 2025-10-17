Nie owsianka i nie naleśniki. To rozgrzewające śniadanie jesienią robi furorę w mojej kuchni

Gdy tylko zaczynam przygotowywać ten przysmak, cała rodzina od razu zjawia się w kuchni. Talerze idą w ruch i każdy liczy na to, że pierwsza porcja trafi właśnie do niego. A potem kolejna i jeszcze jedna… Na szczęście robi się je bardzo szybko z paru tanich i łatwo dostępnych składników, które zwykle zawsze mam pod ręką. Nie muszę się zbytnio wysilać, a efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania nawet najbardziej wybrednych smakoszy, a uwierz mi na słowo – tych w mojej rodzinie nie brakuje.

Ten omlet to jesienny w „must have”

Śniadaniem, które jesienią króluje w mojej kuchni jest omlet cesarski ze śliwką, czyli Kaiserschmarrn. Przepis na tę potrawę wywodzi się z Austrii. Jedna z legend głosi, że należała ona do ulubionych dań cesarza Franciszka Józefa i powstała przez przypadek. Dziś to kultowy austriacki przysmak, który zyskał szerokie grono fanów na całym świecie. Aż trudno uwierzyć, że powstaje z paru tanich i niezbyt wyszukanych składników – jajek, mleka, mąki, cukru i masła. Wystarczy je połączyć, a powstałą mieszankę odpowiednio usmażyć. Całości dopełniają duszone śliwki z dodatkiem cynamonu. Dzięki nim omlet zyskuje więcej smaku i cudownie rozgrzewa, choć jeśli chcesz możesz poeksperymentować z innymi owocami, na przykład jabłkami. Nic nie stoi na przeszkodzie, by urozmaicić przepis i dorzucić do dania inne produkty (rodzynki, migdały itp.).

Przepis: Omlet ze śliwką i cynamonem Syci, dodaje energii, rozgrzewa i smakuje jak deser. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Austriacka Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 365 w każdej porcji Składniki Na omlet: 4 jajka

150 ml mleka

100 g mąki pszennej

1 łyżka cukru waniliowego

szczypta soli

1 łyżka masła klarowanego (do smażenia)

1 łyżka cukru (do karmelizacji) Na sos śliwkowy: 300 g dojrzałych śliwek

2 łyżki cukru

kawałek laski cynamonu lub ½ łyżeczki mielonego

1 łyżeczka soku z cytryny

50 ml wody Sposób przygotowania Szykowanie omletuOddziel białka od żółtek. Żółtka zmiksuj z mlekiem, mąką, cukrem waniliowym i solą, aż powstanie gładkie ciasto. Ubij białka na sztywną pianę i delikatnie połącz je z masą. Smażenie omletuRozgrzej tłuszcz na patelni, wylej na nią ciasto i smaż 3-4 minuty, aż spód się zarumieni. Podziel omlet na części, przewróć na drugą stronę, a gdy się zetnie — porwij szpatułką na kawałki. Posyp całość cukrem i podsmaż jeszcze chwilę, aż ten się lekko skarmelizuje. Robienie sosu śliwkowegoUmyj i wypestkuj śliwki. Pokrój owoce w ćwiartki, wrzuć do rondelka z cukrem, wodą, cynamonem i sokiem z cytryny. Gotuj na małym ogniu ok. 10 minut, aż powstanie aromatyczny, gęsty sos.

Jak podawać cesarski omlet ze śliwką?

Danie najlepiej smakuje na ciepło. Dlatego podawaj je od razu po przygotowaniu. Przełóż omlet na talerz i polej sosem śliwkowym. Możesz oprószyć też całość cukrem pudrem bądź cynamonem. Nic nie stoi na przeszkodzie, by do dekoracji wykorzystać też posiekane orzechy, migdały lub rodzynki. Wszystko tak naprawdę zależy od indywidualnych upodobań i tego, co akurat masz w danym momencie pod ręką.

