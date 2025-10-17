Lekarz zdradza 5 prostych zasad, dzięki którym chudniesz szybciej. Rady bez diety i siłowni

Niektóre osoby mają duże trudności ze zrzuceniem wagi. Tak naprawdę proces odchudzania jest wyzwaniem dla każdego. Wymaga on nie tylko konsekwencji i cierpliwości, ale też odpowiedniej wiedzy, która pozwoli uniknąć popularnych błędów i szybciej osiągnąć zamierzone cele. Warto więc korzystać ze wskazówek specjalistów, by jak najbardziej go usprawnić i w możliwie najszybszym czasie cieszyć się efektami swoich działań i włożonego wysiłku.

Jak przyspieszyć odchudzanie? Rady lekarza

Dr Marek Skoczylas wyjaśnił w opublikowanym nagraniu, jak przyspieszyć spalanie tkanki tłuszczowej. Ważną radą, jakiej udziela ekspert, jest to, by nie podjadać między posiłkami.

Zamiast tego postaw na trzy większe, ale dobrze zbilansowane posiłki – powiedział.

Oznacza to, że powinny zawierać one odpowiednią ilość białka, tłuszczów, węglowodanów, witamin i minerałów. Należy więc dostarczać organizmowi niezbędnych składników odżywczych w odpowiednich proporcjach.

Lekarz zwraca również uwagę na to, by wybierać śniadania tłuszczowo-białkowe. Tłuszcze i białka nie powodują gwałtownych skoków glukozy, tak jak ma to miejsce w przypadku węglowodanów. Dzięki temu nie ma nagłych spadków energii i napadów głodu. Białko i tłuszcz są też trawione wolniej niż węglowodany, przez co dłużej będziesz czuć się najedzony. Lekarz przypomina także o odpowiednim nawodnieniu. Woda wspiera metabolizm. Co więcej, często pragnienie może być mylone z uczuciem głodu.

Pij wodę często i małymi łykami – wyjaśnia.

W swoim jadłospisie należy też uwzględnić większą ilość białka, która zapewni sytość.

Nie zapomnij także o błonniku pokarmowym, który znajdziesz w warzywach, orzechach, zbożach i nasionach – dodaje ekspert.

Zwiększa on uczucie sytości, wspiera trawienie i zapobiega zaparciom, a do tego pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu.

Przykładowy jadłospis na jeden dzień

Aby w praktyce zastosować zasady, o których mówi dr Skoczylas, warto oprzeć swój dzień na trzech większych, dobrze zbilansowanych posiłkach. Oto przykładowe menu:

Śniadanie (tłuszczowo-białkowe): omlet z 2–3 jajek z dodatkiem szpinaku, pomidora i sera feta, podany z połową awokado i łyżeczką oliwy z oliwek.

Obiad: grillowany filet z kurczaka z porcją kaszy gryczanej i dużą sałatką z warzyw liściastych, ogórka, papryki i nasion dyni.

Kolacja: pieczony łosoś z warzywami (cukinia, bakłażan, papryka) oraz surówka z kiszonej kapusty lub ogórków.

W ciągu dnia: pij wodę małymi łykami (ok. 1,5–2 l dziennie). Jeśli pojawi się silny głód, sięgnij po mały kubek jogurtu naturalnego lub garść orzechów. Taki jadłospis wspiera stabilny poziom cukru, zapewnia sytość na dłużej, a dzięki błonnikowi i odpowiednim tłuszczom usprawnia pracę układu trawiennego.

O czym jeszcze pamiętać?

Specjalista wspomniał również, że ważne jest wysypianie się i życie w zgodzie ze swoim zegarem biologicznym. Należy też wystawiać swoje ciało na promienie słoneczne. Nie chodzi jednak o opalanie się, ponieważ jest to szkodliwe dla naszej skóry. Warto za to na przykład spacerować, w szczególności w pierwszych częściach dnia. Jak wyjaśnia ekspert – w ten sposób można zapanować nad hormonami głodu i sytości, które regulują apetyt. Do swojej codziennej aktywności fizycznej trzeba też dołożyć 10-minutowy spacer przed lub zaraz po zjedzeniu posiłku.

