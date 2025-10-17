Dietetyczka radzi: dodaj łyżeczkę do jogurtu, a zamienisz go w „turbomiotełkę” dla jelit. Proste i działa

Na rynku można znaleźć wiele różnych „superfoods”. Nasiona chia i siemię lniane zna niemal każdy, ale z jej istnienia mało kto zdaje sobie sprawę. A szkoda, bo choć w rankingu popularności przegrywa z inną „superżywnością”, to może śmiało z nią konkurować. Już niewielka ilość tego niepozornego produktu wystarczy, by zamienić zwykły jogurt w pełnowartościowy przysmak, który nasyci na długo, usprawni trawienie i pomoże schudnąć.

Co dodać do jogurtu, by wesprzeć organizm?

Z jogurtem doskonale łączy się babka jajowata. Ta niepozorna roślina należy do rodziny babkowatych. Nie jest tak znana jak nasiona chia czy siemię lniane, ale nie ustępuje im pod względem właściwości. Wspomaga przede wszystkim pracę układu trawiennego – działa w jelitach niczym miotełka. Reguluje rytm wypróżnień i przedłuża uczucie sytości po posiłku. Odżywia „dobre” bakterie obecne w przewodzie pokarmowym, dzięki czemu pozytywnie wpływa na stan mikrobioty. Redukuje podrażnienia i stany zapalne tkanek, a także stabilizuje stężenie glukozy we krwi. Wszystkie te czynniki sprawiają, że ułatwia odchudzanie i kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii w ciągu dnia. Jednocześnie – jak podkreśla dietetyk kliniczny Klaudia Potyrcha – chroni serce.

Jej regularne spożywanie może przyczynić się do obniżenia poziomu „złego cholesterolu” (LDL), wspierając zdrowie układu krążenia – podkreśla specjalistka w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych.

Jak włączyć babkę jajowatą do diety?

Ekspertka radzi, by włączać ją do jadłospisu stopniowo, pozwalając organizmowi przyzwyczaić się do nowego składnika. Najlepiej zacząć od jednej łyżeczki dziennie. Nie należy przyjmować babki jajowatej na sucho, bo grozi to niedrożnością przewodu pokarmowego i dolegliwościami gastrycznymi. Trzeba połączyć ją z płynem, na przykład z jogurtem, mlekiem lub wodą, dokładnie wymieszać i wypić od razu po przygotowaniu, bo szybko gęstnieje. Na koniec warto popić całość szklanką wody – to kluczowe dla jej prawidłowego działania.

Nie powinna być stosowana przy zwężeniach lub niedrożności jelit. Nie powinny jej spożywać także osoby po operacjach oraz pacjenci w trakcie farmakoterapii, ponieważ może wchodzić w interakcje z lekami.

