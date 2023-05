Znudziła ci się owsianka na śniadanie? Zastąp ją tymi płatkami

W sklepach dostępne są dwa rodzaje płatków orkiszowych: surowe i prażone. To właśnie prażone są smaczniejsze, lekko chrupiące, bogatsze w smaku. Trzeba pamiętać, że jedne i drugie zawierają jednak gluten. Chociaż jest on lepiej tolerowany od tego, który znajdziemy w produktach pszennych, to jednak osoby chore na celiakię nie powinny go spożywać.

Dietetycy uważają, że płatki orkiszowe z powodzeniem mogą zastąpić tradycyjną owsiankę. Są bogatym źródłem białka, zawierają go nieco więcej niż płatki owsiane. Jest w nich mniej tłuszczu niż w owsianych i więcej węglowodanów. Płatki orkiszowe mają też trochę mniej kalorii niż owsiane – 330 kcal na 100 g w porównaniu do 366 kcal na 100 g. Indeks glikemiczny produktów jest podobny (45 IG – orkiszowe i 42 IG – owsiane;).

Jedzenie płatków orkiszowych a odchudzanie

Płatki orkiszowe są dobrym źródłem błonnika. W 100 g płatków znajdziemy 11 g błonnika. Po zjedzeniu płatków długo mamy uczucie sytości. Błonnik korzystnie wpływa również na perystaltykę jelit, zapobiegając zaparciom. Dlatego codzienne spożywanie płatków zalecane jest osobom, które chcą schudnąć lub utrzymać prawidłową wagę. Dodatkowo zawartość witaminy D w płatkach orkiszowych pomaga regulować metabolizm, co również wspomaga odchudzanie.

Korzyści dla zdrowia wynikające z jedzenia płatków orkiszowych

Płatki orkiszowe zawierają cenne witaminy i minerały korzystnie działające na organizm. Dzięki zawartej w nich witaminie E poprawiają stan skóry. Obecność cynku korzystnie wpływa na włosy i paznokcie.Kwas krzemowy, w który bogate są płatki orkiszowe, bierze udział w syntezie kolagenu i przeciwdziała starzeniu się skóry. Badania wskazują, że zwiększa też elastyczność naczyń krwionośnych. Spożywanie płatków może więc stanowić element profilaktyki miażdżycy.

Obecne w orkiszu niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) z grupy kwasów omega-3 obniżają poziom cholesterolu i działają wspomagająco na pracę serca. Z kolei zawarty w orkiszu rodanoid jest uznawany za naturalny antybiotyk. Zwalcza on stany zapalne i podnosi odporność organizmu. Witaminy z grupy B wzmacniają natomiast układ nerwowy.

Płatki orkiszowe nie tylko na śniadanie

Płatki orkiszowe to produkt najczęściej zalecany na śniadania. Po ugotowaniu na wodzie lub mleku można spożywać je z ulubionymi dodatkami: owocami czy miodem. Można jeść je również na surowo, dodając do mieszanki muesli lub zapiekać z miodem i bakaliami, żeby przygotować pyszną granolę.

Płatki orkiszowe po zmiksowaniu można również użyć do zagęszczania sosów. Natomiast po uprażeniu można posypywać nimi sałatki, żeby wzbogacić smak dań.

