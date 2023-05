Dlaczego warto jeść humus? Poznaj przepis na humus idealny

Humus to danie powszechne w krajach Bliskiego Wschodu i wzbudzające jednocześnie wiele emocji. Mieszkańcy tamtych rejonów prowadzą gorące sporty na temat tego, kto pierwszy wpadł na pomysł zmieszania ciecierzycy i sezamowej pasty tahini, tworząc to pyszne i zdrowe danie. Dodatkowo, jak podaje pochodzący z Jerozolimy słynny kucharz Yotam Ottolenghi, istnieją spory co do konsystencji humusu, idealnych składników i sposobu podawania. Bez względu na to, kto to pyszne danie wynalazł, warto cieszyć się jego smakiem każdego dnia.

Cieciorka na zdrowe mięśnie

Cieciorka, czyli groch włoski, należąca do grupy warzyw strączkowych jest doskonałym źródłem białka roślinnego (ok. 9 g na 100 g produktu), które jest niezbędne do utrzymania i naprawy tkanek ciała oraz budowy mięśni. Ważne jest to szczególnie w diecie osób niejedzących mięsa, które nie dostarczają sobie białka zwierzęcego. Z kolei błonnik, którego groch włoski zawiera również dużo, stabilizuje poziom cholesterolu i cukru we krwi, co ważne dla osób z cukrzycą i insulinoopornością. Cieciorka zawiera też sporo obniżającego ciśnienie krwi potasu i wpływającego pozytywnie na układ nerwowy magnezu. Pełni obrazu dopełniają jeszcze witaminy z grupy B, w tym kwas foliowy.

Pasta sezamowa działa przeciwzapalnie

Tahini, czyli pasta sezamowa to przede wszystkim, zawarte w sezamie, zdrowe tłuszcze nienasycone jak kwas oleinowy i linolowy, które zmniejszają ryzyko miażdżycy i zawału serca. Oprócz tego tahini zawiera polifenole w tym sezamol i sezaminę, które działają przeciwzapalnie oraz regulują gospodarkę lipidową, co ma pozytywny wpływ na układ krążenia. Pasta sezamowa zawiera też białko, błonnik i witaminy z grupy B. Pasty tahini nie powinny spożywać osoby z alergią na sezam.

Humus idealny, czyli jaki?

Doskonały humus powinien być kremowy i gładki, a jednocześnie kwaskowy od dodanego soku z cytryny i lekko pikantny od czosnku. Można wzbogacać go o dodatki typu suszone pomidory czy kapary, jednak wersja podstawowa polana odrobiną doskonałej oliwy z oliwek powinna być naszym pierwszym wyborem.

Wypróbuj przepis na domowy humus

Przepis: Humus inspirowany przepisem Yotama Ottolenghi Przepis na humus Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Bliskowschodnia Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 250 g suchej ciecierzycy

200 g pasty tahini

2 ząbki czosnku

sok z jednej cytryny

sól do smaku

1 łyżeczka sody oczyszczonej do moczenia cieciorki

dobra oliwa z oliwek do polania Sposób przygotowania Namocz ciecierzycęNamocz cieciorkę na noc w dużej ilości zimnej wody z dodatkiem 1 łyżeczki sody oczyszczonej. Ugotuj cieciorkęWylej wodę z moczenia, cieciorkę dokładnie wypłucz i ugotuj, aż będzie bardzo miękka, co trwa ok. 1-1,5 godziny. Przygotuj humusZa pomocą miksera zmiksuj humus na gładką pastę, dodając 2 obrane ząbki czosnku, sok z cytryny i pastę tahini oraz sól. Miksuj, aż humus będzie gładki i kremowy w razie potrzeby dodając zimnej wody, aż do uzyskania ulubionej konsystencji. Spróbuj i dopraw ewentualnie solą lub sokiem z cytryny. Podawaj polany dobrą oliwą z oliwek i posypany mielonym kuminem lub czarnuszką.

