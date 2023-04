Wspomagają pracę tarczycy i wzmacniają kości. Włącz do diety nasiona sezamu

Czarny sezam to ten niełuskany, łuskany ma kolor biały. Różnice w składzie czarnego i białego sezamu nie są duże, ale czarny zawiera więcej wapnia. W dwóch łyżkach stołowych białego sezamu nasion (łuskanego) znajdziemy 10 mg wapnia, w czarnych aż 180 mg. Czarny ma też więcej białka oraz żelaza. Znajdziemy w nim też cynk, magnez i fosfor oraz witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B9), kwasy omego-3, kwasy tłuszczowe omega-9 i nasycone kwasy tłuszczowe. Spożywanie ziaren czarnego sezamu jest niezwykle korzystne dla zdrowia.

Czarny sezam wspomaga funkcjonowanie tarczycy

Składniki mineralne zawarte w czarnym sezamie swoim działaniem wspierają pracę tarczycy. Należy do nich selen, który, jak wskazują badania, jest niezbędny do wytwarzania hormonów tarczycowych. Dotyczy to również cynku, żelaza i miedzi, które pozwalają tarczycy prawidłowo funkcjonować.

Czarny sezam wpływa na układ kostny

Regularne spożywanie czarnego sezamu pozwala uzupełnić niedobory wapnia w organizmie. Ten pierwiastek jest niezbędny do utrzymania układu kostnego w dobrej kondycji. Żeby zwiększyć przyswajanie wapna ziarna sezamu, należy przed spożyciem namoczyć lub uprażyć go na patelni – doradzają eksperci.W sezamie znajdziemy też sezaminę, której działanie wzmacnia chrząstki i dzięki temu łagodzi bóle kolan i dolegliwości artretyczne.

Czarny sezam obniża ciśnienie krwi

Jedno z przeprowadzonych badań dowodzi, że czarny sezam dzięki zawartości magnezu i lignanów wpływa na obniżenie ciśnienia krwi, które może być przyczyną wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. U grupy osób, która przez miesiąc przyjmowała 2,5 g sproszkowanego czarnego sezamu dziennie, stwierdzono spadek ciśnienia o ok. 6 proc. w stosunku do grupy kontrolnej przyjmującej placebo.

Czarny sezam hamuje procesy starzenia

Do składników zawartych w czarnym sezamie, które spowalniają procesy starzenia i mają wpływ na stan skóry i włosów zalicza się: żelazo, cynk, a także kwasy tłuszczowe omega-3 oraz antyoksydanty.Badania wskazują, że zawarte w czarnym sezamie substancje wzmacniają działanie melanocytów, czyli komórek pigmentowych odpowiedzialnych za kolor włosów, chroniąc je przed siwizną.

Jak jeść czarny sezam?

Dietetycy zalecają spożycie od jednej do trzech łyżek stołowych dziennie (ok. 20 g) czarnego sezamu, żeby odczuć jego prozdrowotne właściwości. Tego produktu nie powinny obawiać się osoby na diecie, bo jedna łyżka ma ok. 60 kalorii. Nasiona czarnego sezamu można dodawać do sałatek, smażonych lub gotowanych warzyw, ale też sosów do ryżu, makaronu czy wypieków. W wielu krajach posypuje się nimi bułki burgerów, wchodzi w skład hummusu, nadaje chrupkości chińskim nugatom i panierowanym smażonym rybom.

Czytaj też:

Poznaj sposób Azjatek na piękną cerę. Włącz te 3 produkty do dietyCzytaj też:

Japońska tempura – co to jest i jak ją przygotować?