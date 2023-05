Olej sezamowy obniża cholesterol i ciśnienie. Jak wykorzystać go w kuchni?

Olej sezamowy powstaje w procesie tłoczenia na zimno surowych lub prażonych ziaren sezamu i jest szczególnie popularny w kuchni i naturalnej medycynie azjatyckiej. W jego składzie dominują tłuszcze, ale są to w 80 proc. zdrowe tłuszcze nienasycone, niezwykle cenne dla naszego organizmu.

Olej sezamowy obniża cholesterol i ciśnienie krwi

Oprócz zdrowych kwasów tłuszczowych olej sezamowy zawiera polifenole takie jak sezamol i sezaminę, które działają przeciwzapalnie, neutralizując wolne rodniki. Istnieją badania wskazujące na to, że olej sezamowy obniża poziom „złego” cholesterolu LDL i trójglicerydów, przy jednoczesnym wzroście poziomu „dobrego” cholesterolu HDL. Inne badania wykazały z kolei, że jego spożywanie skutkowało obniżeniem ciśnienia zarówno skurczowego jak i rozkurczowego krwi. Tradycyjna medycyna azjatycka zalecała stosowanie oleju sezamowego przy chorobach stawów jako środek zmniejszający bóle i stan zapalny. Badania potwierdziły to działanie, wskazując, że olej sezamowy stosowany zewnętrznie wykazuje działanie podobne do niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Dla poprawienia urody stosuj olej sezamowy

Olej sezamowy można stosować zewnętrznie jako środek na poprawę stanu włosów i skóry, co od wieków stosowane jest w medycynie ajurwedyjskiej. Nakładany na włosy, szczególnie zniszczone, działa wzmacniająco. Warto wypróbować go jako maskę nałożoną na skórę głowy i włosy na ok. 30 minut przed ich umyciem. Można ten olej stosować również na twarz, do wykonania masażu czy nawilżenia skóry. Sprawdzi się szczególnie w przypadku skóry odwodnionej, z tendencjami do zmarszczek jak i do skóry z trądzikiem.

Uwaga: Oleju sezamowego nie powinny spożywać ani stosować na skórę osoby, które mają alergię na sezam.

Jaki olej sezamowy jest w sklepach i jak go wykorzystać?

W sklepach znajdziemy olej sezamowy jasny, wytłaczany z surowych ziaren sezamu i ciemny, w brązowym kolorze, wytłaczany z ziaren prażonych. Oba te oleje powinny być przechowywane w ciemnym, chłodnym miejscu, a po otwarciu w lodówce.

Olej sezamowy nie jest polecany do smażenia, gdyż ma niski punkt dymienia (ok. 170 stopni), zaś smażenie odbywa się w temperaturze ok. 150-200 stopni Celsjusza. Można ewentualnie dodać jasny olej sezamowy do gotowania potraw, czy szybkiego duszenia, lecz ciemny olej sezamowy dodajemy tylko do doprawiania dań gotowych, co nadaje im wyjątkowy, lekko orzechowy smak i aromat. W kuchni koreańskiej prawie wszystkie dania są skrapiane olejem sezamowym z prażonych ziaren. Ciekawą propozycją są np. ogórki po koreańsku, do których przyrządzenia wystarczy świeży ogórek pokrojony w plasterki, skropione sosem sojowym, olejem sezamowym, odrobiną chili i soli. Jest to niezwykle odświeżająca surówka. Jasny olej sezamowy będzie natomiast dobrym dodatkiem do porannej owsianki, który doda jej smaku i walorów zdrowotnych.

