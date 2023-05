Czy znasz papryczkę gochugaru? To jedna z odmian chili, dowiedz się, jakie ma właściwości

Gochu to po koreańsku papryka chili, a garu to proszek, tak więc gochugaru oznacza sproszkowaną, suszoną paprykę chili. W Azji papryczki chili pojawiły się w XVI wieku, przywiezione przez kupców z Ameryki Południowej, skąd te papryczki pochodzą i stały się nieodłączną częścią kuchni azjatyckiej. Koreańskie gochugaru jest grubo mielone i pozbawione pestek, ma też żywy czerwony kolor. Tradycyjnie papryczki te były suszone na słońcu, stąd ich charakterystyczny dymny posmak, różniący je od innych odmian chili.

Papryka gochugaru jest słodkawa i pikantna, a jej ostrość oscyluje między 1500 a 10 000 w skali Scoville’a, czyli w skali badania ostrości papryki, a dokładnie ilości kapsaicyny w niej zawartej. Skala ta została wprowadzona na początku XX wieku przez amerykańskiego chemika Willbura Scoville. Dla porównania, ostrość papryki habanero oscyluje pomiędzy 100 000 a 350 000 jednostek Scoville’a, a jedne z najostrzejszych wyhodowanych na świecie papryczek, Naga Jolokia to poziom nawet 1 400 000 jednostek.

Co cennego zawiera gochugaru?

Suszone papryczki chili, w tym gochugaru, są bogate w witaminy. Zawiera m.in. witaminę E. Dwie łyżeczki takiej papryki może zapewnić 14 procent dziennego zalecanego spożycia tej witaminy, która jest silnym przeciwutleniaczem i działa przeciwzakrzepowo. Gochugaru zawiera również dużo witaminy A, która korzystnie na wzrok. Podobnie jak wszystkie suszone papryczki chili, gochugaru jest doskonałym źródłem minerałów, w tym żelaza, które organizm wykorzystuje do wytwarzania czerwonych krwinek. Inne minerały zawarte w gochugaru obejmują miedź, magnez i cynk.

Najważniejszy prozdrowotny składnik papryczki gochugaru to jednak kapsaicyna, czyli związek z grupy alkaloidów. Liczne badania potwierdzają, że kapsaicyna może hamować rozwój nowotworów, w tym raka płuca, prostaty czy jelita grubego. Związek ten wykazuje również właściwości przeciwbólowe i obniżające poziom cholesterolu. Inne działanie kapsaicyny obejmuje zwalczanie chorobotwórczych bakterii w tym Helicobacter pylori (wywołującej wrzody żołądka) wirusów i grzybów. Uważa się również, że ten alkaloid przyspiesza przemianę materii i spalanie tłuszczów, wspomagając w ten sposób odchudzanie.

Zastosowanie gochugaru w kuchni

Papryczka gochugaru, jest nieodłącznym składnikiem kuchni koreańskiej. Dodawana jest do sałatek, np. do pysznej koreańskiej mizerii, jest niezbędnym dodatkiem do kimchi, do zup i dań mięsnych w tym typowego dla Korei dania bulgogi. Z dodatkiem ryżu i soi, po poddaniu fermentacji jest też składnikiem niezwykle popularnej w Korei pasty gochujang.

Papryka gochugaru jest dostępna w Polsce w sklepach z żywnością orientalną. Najczęściej sprzedawana jest w dużych opakowaniach. Należy pamiętać, aby po otwarciu przesypać ją do szklanego słoika i przechowywać w lodówce, bo pod wpływem wilgoci może zapleśnieć.

Kto powinien unikać papryczki gochugaru?

Papryka chili, w tym koreańska odmiana gochugaru, ze względu na silne działanie kapsaicyny nie jest dobrym wyborem dla osób z wrażliwym układem pokarmowym, w szczególności z wrzodami żołądka, chorobą refluksową czy chorobami jelit. Uważa się również, że ostra papryka nie jest wskazana dla osób zmagających się z trądzikiem, gdyż może nasilać jego objawy.

