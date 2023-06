Melon pomaga zrzucić zbędne kilogramy. Raz-dwa i boczki znikną

Melon to warzywo, jednak jest na tyle słodkie, że powszechnie uznaje się go za owoc. To idealna przekąska podczas ciepłych dni – jest bardzo smaczny, ale przede wszystkim soczysty, przez co dostarcza do naszego organizmu duże ilości wody. Można go spożywać „na surowo” bez żadnych dodatków, ale świetnie sprawdzi się też jako składnik sałatek i koktajli. Jego kawałeczki można także dodać do wody – dzięki temu nabierze owocowego aromatu i będzie znacznie smaczniejsza.

Melon może przyspieszyć odchudzanie

Melon ma wiele właściwości, które dobrze działają na zdrowie człowieka, ale jego jedzenie wpływa też korzystnie na proces odchudzania. Wynika to z jego dużej zawartości wody (około 90 procent), przez co wykazuje on działanie oczyszczające. Pobudza również pracę nerek i działa moczopędnie. Dodatkowo jest dobrym źródłem błonnika i wykazuje właściwości wspomagające proces trawienia.

Warzywo to zawiera także mało kalorii, jednak trzeba pamiętać o tym, że jego dokładna wartość kaloryczna zależy od jego odmiany. Te bardziej słodkie melony zawierają więcej cukru, a w konsekwencji – są bardziej kaloryczne. W tych owocach występuje też cytrulina, która również wspomaga odchudzanie. Melon zmniejsza łaknienie, powodując szybsze uczucie sytości i pozwala pozbyć się nadmiaru płynów. Może również wspierać wychodzenie z diety po leczniczym poście.

Inne korzystne właściwości melona

Melon zawiera beta-karoten, który jest przeciwutleniaczem, mogącym chronić przed rozwojem niektórych nowotworów oraz miażdżycy. Wspomaga również funkcjonowanie wzroku. Ponadto jego regularne spożywanie poprawia stan naszej skóry, włosów i paznokci. Wynika to z dużej zawartości witamin A, C i E oraz wspomnianego wcześniej beta-karotenu. Witaminy znajdujące się w melonie opóźniają też proces starzenia się skóry.

Błonnik, który występuje w tym warzywie, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego, a także wpływa na zwiększenie wchłaniania składników odżywczych. Sprzyja również namnażaniu się dobrych bakterii jelitowych. To warzywo jest polecane osobom, które borykają się z obrzękami. Jest też bogaty w witaminę B, dlatego pozytywnie wpływa na pracę układu nerwowego. Może również regulować ciśnienie tętnicze, ponieważ zawiera w swoim składzie potas.

W jakiej formie można spożywać melona?

Melon będzie się świetnie komponował zarówno z daniami słodkimi, jak i wytrawnymi. Doskonale smakuje w zestawieniu z szynką parmeńską – taki miks sprawdzi się dobrze jako przystawka. Możecie go także łączyć z różnego rodzaju mięsami, warzywami oraz słonymi dodatkami, na przykład serem feta. Warto wykorzystać go też do przygotowania orzeźwiającego smoothie lub koktajlu – na przykład w połączeniu z bananem, pomarańczą, jabłkiem lub szpinakiem. Dobrym pomysłem jest również przyrządzenie pysznej sałatki z jego dodatkiem. Będzie odpowiedni też do deserów, na przykład jako nadzienie do rożków z ciasta francuskiego, dodatek do pankejków, lodów lub słodkości.

Kto nie powinien jeść melonów?

Melon to produkt, który posiada wysoki indeks glikemiczny – z tego powodu nie powinien być spożywany w nadmiarze przez osoby chore na cukrzycę (mogą one za to śmiało jeść melony odmiany gorzkiej). Warzywo to może być też powodem alergii krzyżowej – oznacza to, że u osoby, która jest uczulona na substancję/produkt o podobnej budowie i pochodzi z tej samej grupy alergenów – po zjedzeniu może wystąpić reakcja uczuleniowa. Uważać powinny też osoby uczulone na pyłki traw, ponieważ ten stan może pojawić również u nich.

