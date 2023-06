Jedz to warzywo codziennie, jeśli chcesz schudnąć. Każdy ma je w domu

Cebulę zna każdy. Dzięki jej charakterystycznemu smakowi i zapachowi, potrawy nabierają odpowiedniego aromatu. Zapewne każdemu zdarzyło się uronić łzę przez cebulę – wszystko przez znajdujące się w niej związki siarki, które w kontakcie ze łzami tworzą drażniący oczy kwas siarkowy.

Jakie wartości ma cebula i na co pomaga?

W 100 g cebuli znajdziemy 1,4 g białka, 6,9 g węglowodanów, 1,7 g błonnika i 0,4 g tłuszczu. To warzywo jest również źródłem witamin, zwłaszcza witaminy C (6 mg w 100 g), witaminy A (2 µg w 100 g), a także folianów (17 µg w 100 g) i beta-karotenu (12 µg w 100 g). Jedząc cebulę, dostarczamy organizmowi wapnia, żelaza, magnezu, fosforu, cynku, potasu i sodu.

Ze względu na zawartość witaminy C cebula jest wykorzystywana podczas leczenia infekcji (już w dzieciństwie serwowano nam syrop z cebuli). Ale to nie wszystko – to małe warzywo wspiera układ krwionośny. Zawarta w cebuli kwercetyna (szczególnie dużo znajdziemy jej w czerwonej odmianie cebuli) wzmacnia naczynia krwionośne, natomiast allicyna rozrzedza krew, hamując zlepianie się płytek krwi. W związku z tym to warzywo polecane jest osobom z zakrzepicą.

Czy cebula jest warzywem antyrakowym?

Z uwagi na bogactwo flawonoidów, coraz częściej mówi się o przeciwnowotworowym działaniu cebuli – potwierdza to badanie zespołu z First Hospital of China Medical University, którego efekty opublikowano na łamach „Clinical Oncology”. Zdaniem naukowców regularne jedzenie cebuli zmniejsza ryzyko raka jelita grubego nawet o 80 procent. Dzieje się tak dzięki allicynie, której komórki nowotworowe boją się jak ognia. Dodatkowe badania sugerują, że dieta bogata w cebulę zmniejsza ryzyko innych nowotworów: pęcherza moczowego, mózgu, piersi, płuc, żołądka i jajnika.

Dlaczego cebula jest pomocna w odchudzaniu?

Coraz częściej mówi się o tym, że cebula może być sprzymierzeńcem w walce z dodatkowymi kilogramami. Po pierwsze dlatego, że jest niskokaloryczna – jedna średniej wielkości cebula to tylko 44 kcal. Ale sekret tkwi również w jej składzie. To warzywo jest źródłem inuliny, czyli naturalnego prebiotyku z grupy polisacharydów. Wspomaga on pracę układu pokarmowego, przyspieszając metabolizm. Udowodniono, że ta substancja reguluje cykl wypróżnień i zapobiega zaparciom. Stymuluje ruchy jelit i ułatwia przyswajanie mikro oraz makroelementów zawartych w jedzeniu. Po zjedzeniu cebuli jesteśmy syci, dzięki temu nie podjadamy między posiłkami. Naukowcy z University of Calgary w Kanadzie wykazali, że dzieje się tak dzięki oligofruktozie, błonnikowi obecnemu w warzywach cebulowych, którego działanie hamuje uczucie głodu.

Jak podaje magazyn „Men`s Health” cebula jest też pomocna w redukcji trzewnej tkanki tłuszczowej, czyli tej, która gromadzi się wokół narządów wewnętrznych. Naukowcy z Hokkaido Information University w Japonii przeprowadzili 12-tygodniowe badanie, w czasie którego uczestnicy codziennie spożywali proszek cebulowy bogaty we wspomnianą kwercetynę. Eksperyment wykazał, że otyłość trzewna w grupie kontrolnej uległa znacznej redukcji, zmniejszyło się stłuszczenie wątroby i poprawiły się ogólne wyniki pacjentów. To kolejny dowód na to, że cebula może być bardzo pomocna w zrzucaniu zbędnych kilogramów.

W jakiej postaci jeść cebulę, aby schudnąć?

W redukcji tkanki tłuszczowej i otyłości trzewnej najlepiej sprawdzi się surowa cebula, ponieważ jest najmniej kaloryczna. Choć serwowana w takiej formie może powodować gazy i wzdęcia, dlatego warzywa cebulowe w wersji surowej nie są wskazane dla osób, które mają wrażliwy żołądek. Dla nich lepsza będzie gotowana lub pieczona cebula. Nie ma dokładnych wytycznych mówiących o tym, ile cebuli dziennie powinniśmy jeść, aby schudnąć. Minimum to jedna cebula dziennie, ale jeśli ktoś nie czuje dolegliwości związanych z jedzeniem tego warzywa, można włączyć jej do diety jeszcze więcej. Warto pamiętać, że cebula czerwona jest łagodniejsza w smaku niż cebula biała.

Odchudzający sok z cebuli

Właściwości odchudzające ma również sok z cebuli – najlepiej pić szklankę tego napoju dziennie. Aby go przyrządzić, przygotuj jedną średniej wielkości cebulę i trzy szklanki wody. Najpierw obierz cebulę ze skórki i przekrój ją na pół lub pokrój na ćwiartki. Warzywa umieść w garnku, zalej wodą i gotuj przez 4 minuty. Gdy woda z cebulą ostygnie, zmiksuj wszystko blenderem. Do napoju możesz dodać ulubione przyprawy lub koperek. Sok jest gotowy do wypicia – pamiętaj, aby nie robić tego na pusty żołądek. Możesz przechowywać go w lodówce.

