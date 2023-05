5 nietypowych warzyw na grilla. Wśród propozycji rzodkiewka i kalafior

Grillowane warzywa mogą być jedynie dodatkiem do mięs, ale mogą też zagrać na wiosennym pikniku z grillem rolę główną. Najczęściej na grilla kładziemy paprykę, cukinię i cebulę – te warzywa są też często składnikiem mięsnych szaszłyków. Dość popularne jest też grillowanie kukurydzy, ale to nie są jedyne warzywa, które warto położyć na ruszt.

5 nietypowych warzyw na grilla

Grill z warzywami jest nie tylko bardziej kolorowy, ale warzywa sprawiają, że może być też zdrowszy. Oto pięć warzyw, które śmiało możesz grillować.

Pomidory



Dają ogromne możliwości fanom grilla. Można je po prostu kłaść pomiędzy kawałki mięsa, albo zrobić z nich oryginalne szaszłyki (jako patyczek polecamy aromatyczne gałązki rozmarynu). Pomidory można grillować w całości, można je przekroić na połówki.



Szparagi



Bohater wiosennych przyjęć. Szparagi idealnie nadają się na grilla i są doskonałym dodatkiem do innych dań. Grillować można zarówno białe, jak i zielone szparagi. Polecamy je skropić jedynie oliwą, a przed podaniem sokiem z cytryny i doprawić solą.



Rzodkiewki



Jedzenie rzodkiewek na gorąco nie jest zbyt popularne i zupełnie nie rozumiemy dlaczego. Jak raz spróbujesz, już zawsze będziesz kłaść rzodkiewki na grilla. Można z nich zrobić szaszłyki, które zaskoczą gości.



Kalafior



Stekiem z kalafiora zachwycą się wszyscy. Dla tych, którzy muszą mieć karkówkę na talerzu, będzie idealnym dodatkiem, a dla tych, którzy mięsa nie jedzą – daniem głównym. Kalafiora najlepiej kroić w grube plastry. Wtedy równomiernie się grilluje i efektownie wygląda.



Marchewka



Najlepiej smakują młode, chrupiące marchewki. Nie potrzebują wiele czasu, a smakują doskonale. Grillowane marchewki świetnie się sprawdzą jako dodatek do ryb. RADA: natka marchewki jest jadalna, a ta młoda smakuje najlepiej. Możesz z niej zrobić oryginalne pesto i podać jako dodatek do marchewek.

Jak grillować warzywa?

Warzywa zwykle potrzebują mniej czasu, niż mięsa. Warzywa można przed położeniem na ruszcie marynować – tu sprawdzą się proste marynaty z oliwy, czosnku i aromatycznych ziół. Warzywa są świetnym dodatkiem do szaszłyków z mięsa, ale można zrobić też szaszłyki warzywne – na patyczki można nabijać jeden rodzaj warzywa (np. pomidorki, rzodkiewki lub nadziewane w poprzek kawałki kolorowych szparagów), albo zrobić miks warzyw (np. z pomidorków, czosnku, cebuli, papryki, rzodkiewki i cukinii). Warzywa na szaszłyki najlepiej jest zamarynować wcześniej, nabiorą wówczas więcej smaku. Jeśli grillujesz warzywa bez marynaty, skrop je delikatnie oliwą, ale potem podawaj z prostym sosem winegret albo sosem czosnkowym czy wyrazistym pesto (pesto można zrobić z liści warzywa wykorzystanych na grilla – to na przykład pesto z liści rzodkiewki czy natki marchewki).

Warzywa możesz kłaść pomiędzy skwierczące na grillu kawałki mięsa, ale jeśli wśród gości są osoby niejedzące mięsa, najlepiej mieć osobny ruszt, albo grillować warzywa na osobnych tackach.

