Obniża poziom „złego” cholesterolu i korzystnie działa na jelita. Zrób mleko ziemniaczane

Mleko ziemniaczane może być doskonałą alternatywą dla mleka krowiego i jego roślinnych zamienników, takich jak mleko sojowe, migdałowe, owsiane, ryżowe czy kokosowe. Zalecane jest alergikom. Nie zawiera bowiem laktozy oraz kazeiny tak jak w przypadku mleka krowiego. Bez obaw mogą sięgać po nie również osoby uczulone na gluten, soję lub orzechy.

Korzyści z picia mleka ziemniaczanego

Korzyści z picia mleka z ziemniaków są duże. Napój ten jest niskokaloryczny. W szklance ma zaledwie 39 kalorii i 1,5 grama tłuszczu. Wskazany jest więc dla osób na diecie i dbających o linię. Napój z ziemniaków jest źródłem witamin: B3, B6, D, C, E i K oraz cennych minerałów: utrzymującego równowagę elektrolitową organizmu potasu, wapnia wchodzącego w skład kości, a także fosforu. Badania wykazują, że spożywany regularnie, obniża poziom złego cholesterolu, wspomaga pracę układu pokarmowego, pozytywnie wpływa na układ hormonalny. Mleko ziemniaczane nie zawiera jodu, więc bez obaw mogą też pić je osoby, które mają problemy z tarczycą.

Po mleko z ziemniaka powinny sięgać osoby, które dbają o środowisko

Dodatkowym atutem, który przemawia za tym, żeby pić mleko z ziemniaka, jest aspekt ekologiczny. Ten napój charakteryzuje bowiem niski ślad węglowy. Ślad węglowy żywności pokazuje, jaka ilość gazów cieplarnianych została wyemitowana przy produkcji danego typu żywności, co stanowi obciążenie dla środowiska. Ze względu na duży ślad węglowy hodowli krów – produkty mleczne są również obciążone dużym śladem węglowym. Warto je więc zastąpić mlekiem ziemniaczanym.

Mleko ziemniaczane w kuchni

Mleko z ziemniaków można używać jako zamiennik mleka krowiego. Dobrze smakuje dodawane do owsianki, jako składnik ulubionych ciast albo dodatek do kawy. Dobra wiadomość dla amatorów cappuccino: łatwo je spienić, co w przypadku innych napojów roślinnych (takich jak na przykład mleko sojowe), trudno osiągnąć.

Wypróbuj przepis

Przepis: Mleko z ziemniaków Napój Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 250 gram (1½ szklanki) surowych obranych ziemniaków

3½–4 szklanek wody

1–2 łyżki migdałów blanszowanych i mielonych lub mąki migdałowej

1 szczypta soli

4 łyżki syropu klonowego

opcjonalnie: wanilia dla smaku i zapachu Sposób przygotowania Ugotuj ziemniakiZiemniaki obierz. Zalej 4 szklankami zimnej wody i doprowadź do wrzenia. Od momentu zawrzenia gotuj około 15 minut. Lub do chwili, gdy będą miękkie. Zblenduj ziemniakiZawartość garnka, ziemniaki oraz 3½ szklanki płynu przełóż do blendera. Dodaj mielone migdały, sól, syrop klonowy i wanilię. Zmiksuj na gładki płyn. Pozostaw do ostygnięcia. Przecedź mlekoNastępnie przecedź przez kilkukrotnie złożoną gazę lub filtr papierowy. Mleko można pić na zimno, ale też podgrzewać. W lodówce można je przechowywać do 4 dni.

