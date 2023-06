Często męczą cię bóle głowy? Wyklucz te produkty. Zasady diety antymigrenowej

Migrena to bardzo silny, uciążliwy ból głowy, któremu mogą towarzyszyć takie objawy, jak nadwrażliwość na światło, zawroty głowy, mdłości i wymioty. Osoby, które cierpią na migreny przewlekłe, wiedzą dobrze, jak bardzo taki stan może uprzykrzyć życie. Istnieją naturalne sposoby, dzięki którym można zapobiegać bólom głowy i je złagodzić.

Podstawowa zasada – zjedz śniadanie

Podstawą jest śniadanie. Osoby, które cierpią na migreny, powinny przywiązywać do tego posiłku jeszcze większą wagę niż inni. Śniadanie powinno być pożywne, dobrze zbilansowane. Od samego rana nie można zapominać o nawodnieniu. Organizm, który nie otrzyma rano odpowiedniego posiłku, jest narażony na potężny ból głowy.

Dbanie o właściwe menu nie powinno skończyć się na śniadaniu. Osoby zmagające się z przewlekłymi bólami głowy nie mogą dopuszczać do wystąpienia uczucia głodu – jest onczynnikiem, który sprzyja migrenie. Gdy jesteśmy głodni, w organizmie zmienia się poziom kortyzolu, hormonu stresu. Dochodzi też do zmian poziomu serotoniny i norepinefryny oraz rozszerzenia naczyń krwionośnych wokół mózgu. W związku z tym warto regularnie spożywać posiłki (najlepiej jeść je pięć razy dziennie, co 3 godziny). Pomijanie posiłków może wywołać reakcję stresową w mózgu, czego konsekwencją będzie ból głowy.

Te produkty mogą wywołać migrenę

Osoby zmagające się z migrenami nie powinny jeść produktów zawierających glutaminian sodu. Występuje on w gotowych daniach do podgrzania w piekarniku czy kuchence mikrofalowej, fast foodach, chipsach, słodyczach, produktach typu instant, kostkach rosołowych, gotowych sosach czy ketchupach. Uwaga też na słodziki, które często obecne są w wyrobach typu light np. w gumach do żucia czy w cukierkach bez cukru. Niebezpieczny dla osób cierpiących na migrenę jest barwnik znany jako czerwień koszenilowa (popularne E 124). Sporo jej w słodzonych napojach, landrynkach, lizakach, galaretkach.

Na liście produktów, których powinny unikać osoby zmagające się z migrenami, znajdują się:

kawa (w nadmiernych ilościach, więcej niż dwie filiżanki dziennie),

czekolada,

alkohol,

sery pleśniowe,

lody,

podroby (np. wątróbka drobiowa),

marynowane ryby (np. śledzie),

pasztety,

tofu,

dojrzałe banany,

dojrzałe awokado,

długo dojrzewające wędliny i sery.

Większość wymienionych produktów zawiera tyraminę, która jest czynnikiem żywnościowym wywołującym migrenę (powoduje uwalnianie norepinefryny). Występuje ona m.in. w dojrzewających wędlinach i serach (także tych pleśniowych), wędzonych i marynowanych rybach, fermentowanej żywności, piwie, drożdżach.

Ile wody powinni pić migrenicy?

Osoby zmagające się z uporczywymi powinny dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu. Wypijanie od 1,5 do 2 l wody to dzienne minimum. Warto pić herbatki owocowe (bez cukru!), soki warzywne i owocowe. Kawa i tradycyjna herbata nie są zakazane, niektóre badania mówią, że kawa dobrze działa na migrenowców. Trzeba jednak pamiętać, aby pić ją z umiarem. Jeśli ktoś lubi napoje zawierające kofeinę, powinien jeszcze bardziej się nawadniać, stosując zasadę: 1 filiżanka kawy, dwie filiżanki wody. Migrenowcom odradza się spożywanie alkoholu, a już na pewno czerwonego wina, które zawiera wspomnianą tyraminę.

Co powinny jeść osoby cierpiące na migreny?

Dla osób zmagających się z migreną polecana jest dieta oparta na ciemnozielonych warzywach. Dowiedli tego naukowcy z Centrum Medycznego Szpitala Dziecięcego w Cincinnati. Wykazali, że powodem chronicznych migren mogą być niedobory koenzymu Q10, witaminy B2 (ryboflawiny) oraz witaminy D. W koenzym Q10 bogate są tłuste ryby, kasze, wysokiej jakości oleje, produkty pełnoziarniste i zielone warzywa, takie jak szpinak, brukselka i brokuły. Natomiast witaminę B2 znaleźć można w jajach, dyni, twarogach, orzechach. Witaminę D warto czerpać ze świeżych ryb (np. z łososia) oraz jaj.

Osobom z migrenami polecana jest dieta Low Inflammatory Foods Everyday (LIFE). Jej podstawą są ciemnozielone warzywa, głównie ze względu na dużą zawartość beta karotenu, potasu, żelaza i witamin z grupy B. Dzięki temu w organizmie zmniejszają się stany zapalne i stres oksydacyjny, który jest źródłem przewlekłych migren.

Bazę diety LIFE stanowią następujące produkty:

ciemnozielone warzywa liściaste (szpinak, kapusta włoska i rzymska, jarmuż, boćwina),

pomidory,

orzechy (np. włoskie),

migdały,

ryby (np. łosoś),

owoce (truskawki, jagody, wiśnie i pomarańcze).

