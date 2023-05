Leczy migreny i stany zapalne. Dowiedz się, jak przyrządzić napar z trawy cytrynowej

Trawa cytrynowa (z angielskiego lemon grass) to roślina, która pochodzi z południowo-wschodniej Azji. Ma długie wąskie liście o intensywnym cytrynowym smaku, które znalazły zastosowanie w kuchni. Oprócz tego, że nadaje smaku potrawom, ma szereg prozdrowotnych właściwości.

Właściwości prozdrowotne trawy cytrynowej i naparu

Napar z trawy cytrynowej zalecany jest osobom, które cierpią na uporczywe bóle głowy i migreny. Wtedy należy pić go codziennie, aż objawy ustąpią. Można stosować go również zapobiegawczo. Codzienne picie naparu z trawy cytrynowej redukuje stres i poprawia nastrój. Wypita wieczorem pozwala zrelaksować się i uspokoić po wyczerpującym dniu. Ponadto pomaga zasnąć i poprawia jakość snu. Spożywanie trawy cytrynowej zapobiega anemii. Te właściwości trawa cytrynowa zawdzięcza zawartemu w niej żelazu, które zapobiega występowaniu tej choroby. Zawarta w trawie cytrynowej witamina C wspomaga przyswajanie tego pierwiastka. Występujące w trawie cytrynowej związki bioaktywne wspomagają trawienie, zapobiegają wzdęciom i bólom brzucha. Badania dowodzą, że wypicie filiżanki naparu z trawy cytrynowej po posiłku, przyspiesza trawienie i podkręca metabolizm. Dlatego zalecana jest przy odchudzaniu.Trawa cytrynowa ma też niewiele kalorii. W 100 gramach produktu jest 99 kcal.

Zastosowanie trawy cytrynowej w kuchni

W potrawy z dodatkiem trawy cytrynowej obfituje zwłaszcza kuchnia tajska, wietnamska i indonezyjska, ale coraz częściej znajdziemy je też w kuchni europejskiej. Trawę cytrynową dodaje się do dań rybnych, owoców morza, rosołów oraz sosów. Nadaje potrawom cytrynowego aromatu i wzbogaca smak. Z liści tej rośliny można również przygotować napar do picia, który nadaje się też do herbaty – zamiast cytryny czy imbiru. Herbata w jego dodatkiem doskonale orzeźwia i rozgrzewa.

Dowiedz się, jak przyrządzić napój z trawy cytrynowej

Przepis: Napar z trawy cytrynowej Napar z trawy cytrynowej Kategoria Napój Rodzaj kuchni Bliskowschodnia Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki łodyga trawy cytrynowej

2 szklanki wody Sposób przygotowania Przygotuj trawę cytrynowaUmyj łodygę trawy cytrynowej i pokrój ja na 2- 3 cm kawałki. Zagotuj wodęZagotuj wodę i rzuć do niej trawę. Gotuj napar przez około 5-10 minut, aż trawa cytrynowa zacznie wydzielać intensywny cytrynowy aromat i smak. Odstaw napar na kilka minutPo ugotowaniu odstaw przykryty napar na około 5-10 minut, aby zioła się zaparzyły. Po tym czasie przecedź napar, aby usunąć kawałki trawy cytrynowej. Gotowy napój możesz doprawić np. imbirem lub miodem, aby nadać mu ulubiony smak.

