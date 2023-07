Jedz nektarynki! To idealny owoc dla osób dbających o linię

Nektarynka jest odmianą brzoskwini zwyczajnej. Jej cechą charakterystyczną jest gładka skórka, co odróżnia ją od omszonej skórki brzoskwini. Ma żółto-pomarańczowy miąższ oraz podobnie jak brzoskwinia ma pestkę. To nie tylko smaczny owoc, ale też niskokaloryczny. Bez obaw mogą spożywać go osoby, które się odchudzają. Jedna duża nektarynka ma ok. 50 kalorii. Także indeks glikemiczny nektarynki nie jest wysoki (IG wynosi 35), co oznacza, że po jego spożyciu poziom cukru we krwi wzrasta powoli. Mogą więc po niego sięgać z umiarem również osoby z cukrzycą. W składzie nektarynki znajdziemy wiele korzystnych dla zdrowia witamin: C, A, E, B 1, B 2, B 9 (kwas foliowy). Z minerałów warto wymienić: żelazo, potas, wapń i magnez. Ponadto zawierają betakaroten i błonnik.

Dlaczego warto jeść nektarynki?

Nektarynki korzystnie działają na układ pokarmowy, w tym jelita. Owoc cechuje wysoka zawartość błonnika. Daje on uczucie sytości i pozwala pozbyć się zaparć. Nektarynki zalecane są osobom chorych na anemię, gdyż wspierają działanie układu krwionośnego, dostarczając żelazo. Witaminy: C oraz A ułatwiają natomiast jego wchłanianie. Spożywanie nektarynek wskazane są również dla kobiet w ciąży, u których występuje niedobór witamin. Ponadto nektarynki są bogate w potas. Włączenie ich do diety może więc pomóc w regulacji ciśnienia krwi i zapobiega nadciśnieniu.

Uwaga: nektarynek nie powinny jeść osoby uczulone na fruktozę, czyli naturalny cukier występujący w tym owocu. Spożycie nektarynek może dawać także objawy reakcji alergicznej określane jako zespół alergii jamy ustnej (OAS). Zjawisko to spowodowane jest przez reagujące krzyżowo alergeny, występujące zarówno w pyłkach roślin, jak i niektórych produktach. Najczęściej objawia się dusznością, biegunką i bólami brzucha.

Jak jeść nektarynki?

Jadalne części owocu to miąższ oraz skórka. Gorzki migdał znajdujący się w pestce nie jest zalecany do spożycia ze względu na zawartość dużej ilości toksycznej amigdaliny. Nektarynki doskonale nadają się na dżemy, można z nich robić też sosy. Surowe owoce, ale również przetworzone są idealnym dodatkiem do deserów, zwłaszcza do lodów. Pokrojoną nektarynkę można dodać do sałatki. Dobrze komponują się również z serami. Najlepiej nadają się do tego celu młode, twarde owoce.

