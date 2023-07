Napar z liści orzecha włoskiego. Jak można go wykorzystać?

Gotowe suszone liście orzecha włoskiego można kupić w sklepach zielarskich. Napary z liści są zalecane przede wszystkim do stosowania zewnętrznego.

Na co działa napar z liści orzecha włoskiego?

Na kontrowersje związane ze stosowaniem liści orzecha włoskiego wewnętrznie zwrócił uwagę m.in. znany polski fitoterapeuta Henryk Różański. Według wytycznych Komisji Europejskiej napar z liści orzecha powinien być stosowany zewnętrznie, przy lekkich powierzchniowych zapaleniach skóry, nadmiernym poceniu się, np. dłoni i stóp. Przy stosowaniu wewnętrznym problematyczny jest juglon zawarty w liściach – to silna substancja, która m.in. jest w stanie hamować wzrost innych roślin. Juglon odpowiada również za charakterystyczny kolor soku orzecha. Różański jednak zwraca uwagę, powołując się na różne publikacje z zakresu fitoterapii, że napar z liści orzecha włoskiego jest od wieków stosowany w medycynie naturalnej i jak podkreśla, można go pić przy biegunce, chorobach pasożytniczych, a do tego może być stosowany zewnętrznie do przemywania przy stanach zapalnych skóry, wypryskach (egzemach) i trądziku.

Warto wspomnieć, że liście orzecha ze względu na zawartość garbników są czasem też wykorzystywane do kiszenia ogórków. Jednak zbyt duża ilość orzechowych liści sprawi, że ogórki będą gorzkie. Wywar z liści czy łupin orzecha może być też z powodzeniem stosowany do odstraszania owadów i szkodników w ogrodzie.

Co zawierają liście orzecha włoskiego?

Henryk Różański wśród składników iści orzecha wymienia olejek eteryczny, wspomniany juglon, garbniki, juglandyna (alkaloid nadający goryczkę), flawonoidy oraz witaminę C. Liście orzecha najlepiej wykorzystywać po wysuszeniu (wówczas stężenie juglonu spada, choć nie ma badań, które by to dokładnie określały). W takiej formie można kupić liście w sklepach zielarskich.



WAŻNE: Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, jeśli chorujesz przewlekle i przyjmujesz inne leki, każdą ziołową terapię powinieneś skonsultować ze swoim lekarzem. Ziołowe napary mogą wchodzić w interakcje z lekami.

