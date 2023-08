Flądra to bardzo zdrowa ryba. Dlaczego warto ją jeść i jak przyrządzić?

Ze strony internetowej Morskiego Instytutu Badawczego, czyli najstarszej placówki badań morza w Polsce możemy się dowiedzieć, że „kto je flądry, ten jest mądry”. Okazuje się bowiem, że tak dobrze znana nam z wakacji nad Bałtykiem ryba jest nie tylko smaczna, ale i bardzo zdrowa. Flądra zwana też stornią to ryba o asymetrycznej budowie ciała, co spowodowane jest tym, że spędza większość życia, a trwa ono ok. 8-9 lat, leżąc na dnie morskim na jednym boku. W związku z tym również jej oczy znajdują się na jednej stronie ciała.

Flądra i jej substancje odżywcze

Fladra zawiera dużo białka (16,5 g na 100 g ryby), a białko jest nam potrzebne do realizacji procesów życiowych, odżywiania mięśni i utrzymywania prawidłowej wagi ciała. Inne cenne składniki zawarte w tej rybie to selen (regulujący hormony tarczycy), fosfor (biorący udział w budowie zdrowych kości i zębów) oraz witamina B12 (niezbędna do produkcji czerwonych krwinek). Flądra jest rybą niskokaloryczną (w 100 g surowej ryby jest 70 kcal, a w grillowanej – 128 kcal), bo zawartość tłuszczu w jej mięsie to najwyżej 5 proc. Warto pamiętać, że jest to niezwykle zdrowy kwas tłuszczowy z grupy omega –3 ważny dla zmniejszania stanów zapalnych, profilaktyki chorób serca i depresji. Ryby dzięki zawartości kwasów nienasyconych wpływają pozytywnie na regulację profilu lipidowego.

Czy jedzenie flądry jest bezpieczne dla zdrowia?

W przypadku flądry bardzo ważny jest fakt, że w niskim stopniu akumuluje ona metale ciężkie, takie jak: ołów i rtęć, jak również pestycydy. Badania Morskiego Instytutu Rybackiego wykazały, że stężenia wymienionych substancji w mięsie flądry nie przekraczają dopuszczalnych norm, a wręcz znajdują się w ich dolnych granicach, w związku z czym flądrę uważa się za bezpieczną dla małych dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących.

Flądra w kuchni. Jak ją przyrządzać?

Flądra ma białe, miękkie i soczyste mięso. Nadaje się do pieczenia, smażenia czy gotowania. Jeśli kupujemy rybę w całości, należy usunąć z niej głowę i wnętrzności oraz czarną chropowatą skórę. W sprzedaży znajdują się też gotowe już filety bez skóry i w takiej formie najłatwiej jest rybę przyrządzić. Filety należy wypłukać i osuszyć. Warto również rybę przed przyrządzeniem posolić i skropić sokiem z cytryny.

Najprostszy sposób przyrządzenia flądry to obtoczenie jej w mące, usmażenie na maśle klarowanym bądź oleju, a następnie podanie z ziemniakami lub domowymi frytkami i surówką. Jeśli zależy nam na mniejszym spożyciu kalorii, rybę można upiec, dodając do niej ulubione zioła i odrobinę białego wina. Czas pieczenia ryby to ok. 20-30 minut. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby flądrę przyrządzić na grillu. Wówczas posoloną rybę polewamy odrobiną oliwy, dodajemy ulubione zioła i owijamy w folię aluminiową. Pieczemy na grillu ok. 20 minut.

Uwaga: Jedzenia flądry powinny unikać osoby, które mają alergię na tę rybę. Dodatkowo należy uważać na jedzenie surowych ryb, gdyż istnieje ryzyko infekcji pasożytniczej, jednak właściwa obróbka cieplna znosi to ryzyko.

