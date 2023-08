Jedz te śliwki, a będziesz mieć piękną cerę. Jakie właściwości mają mirabelki?

Mirabelki to odmiana małych żółtych śliwek, które rosną dziko przy drogach. Dojrzałe owoce mają słodki miękki i soczysty miąższ. W Polsce nie są cenione, używa się ich głównie do robienia przetworów i nalewek. Ale na przykład we Francji są uznawane za prawdziwy rarytas. W mieście Metz w północnej Francji, które słynie z uprawy mirabelek, urządza się, co roku w sierpniu w czasie zbiorów ucztę, podczas której mieszkańcy i turyści delektują się owocami. Warto jednak jeść mirabelki, gdyż z powodu zawartych w nich witamin i składników mineralnych korzystnie działają na nasze zdrowie.

Dlaczego jedzenie mirabelek korzystnie wpływa na cerę?

Cenne są zwłaszcza dla skóry oraz włosów za sprawą zawartej w nich witaminy A (retinolu). W 100 g mirabelek znajduje się aż 0,21 mg witaminy A, co stanowi 11,5 proc. zalecanego dziennego spożycia (RDI) tej substancji, a śliwek z reguły zjadamy więcej niż 100 g. Witamina A spowalnia procesy starzenia się skóry. Jest rozpuszczalna w tłuszczach, szybko dociera zwłaszcza do warstwy rogowej naskórka i rewitalizuje go. W skórze właściwej powoduje ona zwiększenie wytwarzania kolagenu i elastyny, co skutkuje poprawą jędrności, napięcia i nawilżenia skóry. Ma również działanie wygładzające, eliminuje drobne zmarszczki. Badania potwierdziły również wpływ witaminy na koloryt skóry. Redukuje ona przebarwienia, plamy starcze oraz posłoneczne i zmniejsza widoczność piegów. Natomiast beta-karoten (prowitamina A) akumuluje się w skórze, przez co posiada zdolność wiązania rodników tlenowych oraz chroni skórę przez szkodliwym działaniem promieniowania UVA. Z powodu tych właściwości ekstrakt z owoców można spotkać też w wielu kosmetykach przeznaczonych dla dojrzałej cery.

Na co jeszcze wpływa jedzenie mirabelek?

Owoce mirabelki zawierają pektyny, zaliczane do frakcji błonnika pokarmowego. Jego spożywanie jest istotne dla zachowania zdrowej diety, właściwego trawienia i dobrej przemiany materii.

W mirabelkach jest także sorbidol – składnik o naturalnym działaniu przeczyszczającym. Jedzenie śliwek zapobiega więc zaparciom.



Garbniki zawarte w owocach mirabelki mają szerokie oddziaływanie na organizm człowieka. Zalicza się do nich działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, a także antyoksydacyjne.



Jedz mirabelki, ale bez pestek

Świeże mirabelki są doskonałą, zdrową przekąską. Można wykorzystać je do przystrojenia ciasta czy tortu. Owoce dodają nie tylko pięknego wyglądu i słodyczy deserom, ale także niepowtarzalnego aromatu. Mirabelki nadają się na przetwory. Dobrze smakuje również kompot oraz dżem z mirabelek.

Mirabelkami można objadać się do woli, ale nie należy jeść ich z pestkami, co niektórym się zdarza. Połykanie i rozgryzanie pestek może wywołać mechaniczną niedrożność jelit. Jej objawy to m.in.: biegunka, nudności, wymioty i bóle brzucha.

