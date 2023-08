Lecznicza nalewka z mirabelek. Mirabelkówka pomoże na niestrawność

Żółte lub czerwone mirabelki możesz mieć zupełnie za darmo, bo te charakterystyczne śliwki najczęściej rosną na dziko – na skraju pól, lasów, często także w parkach. Zbierając mirabelki pamiętaj jednak, aby sięgać po owoce z drzew, które rosną z dala od ruchliwych dróg i innych źródeł zanieczyszczeń. Z mirabelek możesz zrobić wyjątkową nalewkę.

WAŻNE: Nalewki z mirabelek nie powinny pić dzieci, kobiety w ciąży i inne osoby, które z różnych względów nie mogą spożywać alkoholu. Według WHO nie ma bezpiecznej dawki alkoholu.

Nalewka z mirabelek – jak ją zrobić?

Lecznicza nalewka z mirabelek nie powinna zawierać cukru. Wówczas wystarczy zalać mirabelki alkoholem (wódką lub spirytusem wymieszanym pół na pół z wodą) i odstawić na ok. 5-6 tygodni. Owoce można lekko ugnieść lub ponacinać. Po odstaniu należy zlać płyn i dokładnie odcisnąć mirabelki. Nalewkę należy odstawić na ok. 2 miesiące. Można przyjąć proporcje litr wódki (lub pół litra spirytusu i pół litra wody) na kilogram mirabelek.

RADA: Do wytrawnej nalewki z mirabelek bez cukru można dodać przyprawy, które nadadzą jej naturalnej słodyczy. To np. kora cynamonu czy wanilia. Zamiast części wódki można do nalewki dodać także brandy lub rum. Jeśli chcesz z kolei wzmocnić działanie nalewki przy niestrawności, dodaj do niej kilka ziarenek pieprzu.

Słodka nalewka z mirabelek

Słodką mirabelkówkę robi się podobnie jak tę wytrawną. Jednak po zlaniu alkoholu, należy zasypać owoce cukrem i odstawić, aż całkiem się rozpuści. Słodki płyn trzeba zlać i połączyć z resztą nalewki. Ile cukru dać do nalewki z mirabelek? Tu wszystko zależy od indywidualnych upodobań i tego, jak słodką nalewkę chcesz otrzymać. Można przyjąć, że na kilogram mirabelek i litr alkoholu należy wziąć od 300 g do 800 g cukru.

