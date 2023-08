To prawdopodobnie najzdrowsza przekąska świata. Wystarczą dwa składniki

Jeśli nie jadłeś nigdy jabłek z masłem orzechowym, to czas nadrobić zaległości. Oba smaki komponują się idealnie, przekąska syci, a jednocześnie możesz się nią zajadać bez wyrzutów sumienia. To zestawienie bogate w składniki odżywcze: pełne zdrowych tłuszczów i białka (dzięki orzechom) oraz witamin i cennego błonnika (dzięki jabłkom).

Jabłka z masłem orzechowym – jak zrobić?

Nie ma nic prostszego: wystarczy pokroić jabłka i na każdy kawałek nałożyć odrobinę masła orzechowego. Najlepiej wybierać dobrej jakości masło orzechowe niesolone i bez zbędnych dodatków (typu olej roślinny). Taką przekąskę można urozmaicić na wiele sposobów. Jednym z nich jest zrobienie jabłkowych kanapek – wystarczy wydrążyć z jabłka gniazdo nasienne, pokroić je w plastry, każdy posmarować masłem orzechowym i udekorować zdrowymi dodatkami: np. borówkami, malinami, ziarnami słonecznika, pestkami dyni czy płatkami migdałów.

Jabłka z masłem orzechowym smakują wyśmienicie posypane odrobiną cynamonu, który dodatkowo podkręci metabolizm. Mimo wszystko – jeśli jesteś na diecie redukującej wagę, nie przesadzaj z ilością masła orzechowego, które, choć zdrowe, jest kaloryczne.

Pieczone jabłka z masłem orzechowym

Jabłka z masłem orzechowym możesz również zapiec. Wystarczy ułożyć kawałki jabłka w foremce do pieczenia, posmarować masłem orzechowym i zapiekać ok. 20 minut. Tak przygotowane jabłka możesz zjeść np. na podwieczorek, albo podać jako deser. W bardziej rozpustnej wersji możesz podać gorące jabłka z gałką lodów (najlepiej waniliowych lub orzechowych). Przed włożeniem do piekarnika jabłka możesz dodatkowo posypać orzechami lub delikatnie polać miodem.

