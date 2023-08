Masło orzechowe to zdrowa przekąska. Poznaj jego właściwości

Masło orzechowe zalecane jest w diecie sportowcom. A to dlatego, że orzechy arachidowe, które zawiera, stanowią dobre źródło energii oraz białka, który stanowi budulec masy mięśniowej. Pomaga więc zregenerować i utrzymać w dobrej formie mięśnie, które są nadwyrężane przez treningi. Zawiera też cenny przy utrzymaniu właściwej masy ciała błonnik.

Masło orzechowe jest kaloryczne (100 g masła orzechowego zawiera ok. 595 kcal) i zawiera sporo tłuszczów, dlatego niektórzy eliminują je z diety. Jak twierdzą dietetycy, nie jest to słuszne, gdyż zawiera ono tłuszcze nienasycone, a więc takie, które są zdrowe. Najważniejszymi z kwasów tłuszczowych zawartych w maśle orzechowym są: kwas oleinowy (omega-6) i linolowy (omega-9). Pierwszy z nich zapobiega między innymi rozwojowi miażdżycy oraz chorób serca, drugi nowotworom oraz miażdżycy. W orzechach arachidowych znajdziemy też korzystnie działający na organizm minerały i witaminy, m.in.: żelazo, potas, magnez oraz witaminy z grupy B oraz A i E, która chroni przed zachorowaniem na raka. Antynowotworowe działanie wspiera również zawarty w orzechach resweratrol, który jest silnym antyoksydantem, oczyszczającym organizm z toksyn i neutralizującym szkodliwe wolne rodniki.

Jakie masło orzechowe wybrać?

Chociaż masło orzechowe jest zdrowe, to jednak nie każde. Trzeba umieć wybrać właściwy produkt. Masło orzechowe powstaje z orzechów z orzechów arachidowych, nazywanych również ziemnymi. Poddaje się je prażeniu w temperaturze powyżej 200℃., dzięki czemu nabierają brązowego koloru. W ich składzie, oprócz orzechów i niewielkiej ilości soli, nie powinno być zbędnych dodatków, a zwłaszcza cukru. Masło można też przyrządzić w domu, wtedy mamy pewność, jakie składniki zawiera.

Jak samemu zrobić masło orzechowe?

Do przygotowania domowego masła orzechowego wystarczą orzeszki arachidowe i odrobina soli do smaku. Orzechy należy dokładnie zmieszać w malakserze, tak by zaczął się z nich wydzielać tłuszcz i stały się jednolitą, kremową masą. Następnie dodajemy sól. Masło orzechowe można też przyrządzić na bazie migdałów, pistacji czy orzechów nerkowca.

Przepis: Domowe masło orzechowe Możesz nim smarować pieczywo, dodać do deserów lub innych potraw. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 20 Składniki 1 szklanka (ok. 150 g) orzechów ziemnych niesolonych

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotuj produkty i miksuj w blenderze ok. 5 minutWsyp orzechy i szczyptę soli do pojemnika i miksuj tak długo, aż zacznie się z nich oddzielać tłuszcz – powstanie gęsty krem z orzechów (ok. 5 minut). Przełóż masło do pojemnikaPrzełóż otrzymane masło orzechowe do słoika i przechowuj w chłodnym miejscu (najdłużej ok. 1 miesiąca). Jeśli oddzieli się tłuszcz, wystarczy je dokładnie wymieszać.

Czytaj też:

Olej z nasion konopi obniża cholesterol i ciśnienie krwi. Warto go jeść codziennieCzytaj też:

Dieta wysokotłuszczowa – na czym polega i czy jest zdrowa?