Suszenie warzyw i owoców. Jak zrobić to dobrze?

Suszenie powoduje, że warzywa i owoce tracą część składników odżywczych, szczególnie dotyczy to wrażliwej na taką obróbkę witaminy C. To jednak nie znaczy, że susze są bezwartościowe: są bogate w składniki mineralne czy węglowodany. Ich skoncentrowany aromat jest też ogromnym atutem w kuchni. Susze są świetnym dodatkiem do potraw i napojów, ale mogą też stanowić zdrową przekąskę.

Jak suszyć warzywa i owoce?

Do suszenia najprościej wykorzystać specjalne suszarki, które – szczególnie w sezonie grzybowym – są dostępne w większości marketów. Ale to nie jest jedyna metoda. Suszyć można także na słońcu i w piekarniku. Ważne, aby były zagwarantowane dwie kluczowe rzeczy: ciepło i ruch powietrza. Ważne też, aby owoce czy warzywa rozkładać do suszenia równomiernie, najlepiej na przewiewnych kratkach. Do suszenia należy wybierać owoce i warzywa świeże, nieuszkodzone, nie może być na nich pleśni. Przed suszeniem należy je umyć i osuszyć.

W jakiej temperaturze suszyć warzywa i owoce?

Początkowa temperatura suszenia powinna mieścić się w przedziale 40-60 st. Celsjusza. To ważne szczególnie w przypadku delikatnych owoców: przy wyższej temperaturze ich skórka mogłaby popękać. Po kilku godzinach wstępnego podsuszania można podnieść temperaturę, ale nie powinna ona przekroczyć 80 st. Celsjusza. Wyższa temperatura może spowodować „zapieczenie” produktów, a nie o to chodzi. Zwykle suszenie, w zależności od produktów, trwa nie dłużej niż 24 godziny.

Jak zrobić susz z owoców jagodowych?

Chcesz zachować na dłużej maliny, jagody, jeżyny czy borówki? Te owoce świetnie nadają się na susz, który można potem wykorzystać na wiele sposobów: m.in. jako dodatek do deserów, ale też do przygotowywania owocowych herbatek czy aromatyzowania herbat czarnych czy zielonych.

Takie owoce suszy się najpierw ok. 4-5 godzin w temperaturze 40-50 st. Celsjusza. Ważne, aby wybrać owoce nieuszkodzone – chodzi o to, aby podczas suszenia nie wyciekał z nich sok. Po wstępnym podsuszeniu najlepiej zostawić owoce na kolejne kilka godzin i dopiero dosuszyć już w wyższej temperaturze, czyli 60-80 st. Celsjusza. Taki zabieg pozwoli zachować owoce w całości. Można przyjąć, że z 2 kg owoców jagodowych uzyska się ok. 300 g suszu.

Blanszowanie owoców przed suszeniem

Mało kto pamięta o tym triku, który można wykorzystać przy suszeniu takich owoców jak jabłka, gruszki, śliwki czy pigwy. Chodzi o blanszowanie, czyli bardzo krótkie obgotowanie pokrojonych już w cząstki owoców. Można to zrobić także trzymając owoce na parze nad wrzątkiem. Po wrzuceniu ich do wrzątku czy trzymaniu kilku minut nad parą, należy je przepłukać szybko zimną wodą, osuszyć i dopiero poddać procesowi suszenia. Zabieg blanszowania m.in. sprawi, że takie owoce, jak jabłka czy gruszki nie będą ciemniały. Zahamuje też aktywność obecnych w owocach enzymów.

Suszenie warzyw – jak zrobić suszoną mieszankę warzywną?

Suszyć można dowolne warzywa. Świetnie się do tego nadają takie warzywa jak marchew, pietruszka czy buraki, ale suszyć można też np. kalarepę, szpinak, zielony groszek, cukinię, bakłażany, paprykę czy czosnek. Do suszenia doskonale nadaje się zielony koperek czy natka pietruszki. Z popularnej włoszczyzny można też zrobić mieszankę warzywną, która może być dodatkiem do zup i sosów. W skład takiej mieszanki mogą wchodzić: marchewka, pietruszka, seler (korzeń i liście), por oraz zielony groszek. Marchew, pietruszkę i korzeń selera można zblanszować przed suszeniem. WAŻNE: Każde z warzyw użytych do mieszanki najlepiej suszyć osobno i dopiero potem połączyć w całość. Warzywa korzeniowe najlepiej pokroić w cienkie plasterki.

Jak przechowywać suszone warzywa i owoce?

Kluczem do właściwego przechowywania suszonych warzyw i owoców jest szczelność pojemnika. Jeśli dostanie się do nich wilgoć, staną się miękkie i będą tracić aromat. Mogą też wówczas spleśnieć, co sprawi, że susz nadaje się do tylko do wyrzucenia. Jeśli susz nabierze wilgoci, ale nie jest spleśniały – można go dosuszyć i ponownie zamknąć w szczelne pojemniki.

Do suszów z warzyw warto zawsze dorzucić kilka listków laurowych. Ich aromat jest skutecznym odstraszaczem dla niechcianych gości – przede wszystkim moli spożywczych (ten sam trik warto stosować w przypadku suszonych grzybów).

Czytaj też:

Tradycyjna konfitura z malin. Sprawdzony przepisCzytaj też:

Jedz taką sałatkę na mocne kości. Sekretem jest dodatek odpowiedniego sera