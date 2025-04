Wiosenny detoks bez głodówki? Ekspertka zdradza, co naprawdę działa na jelita

Niektóre osoby decydują się na wiosenny detoks, aby oczyścić organizm po zimie i poczuć się lżej. Zmiana pory roku często motywuje do zadbania o zdrowie i lepsze samopoczucie. Wiosenny detoks może polegać na eliminacji przetworzonej żywności, piciu przez jakiś czas jedynie soków lub jeszcze innych metodach oczyszczania organizmu.

Dietetyk poleca to zamiast detoksu

Po zimie organizm może być obciążony toksynami i zbędnymi produktami przemiany materii, jednak zamiast „katować się” jedzeniem samych warzyw i czy piciem tylko i wyłącznie soków, lepiej po prostu włączyć do swojego menu jeden bardzo niedoceniany produkt. Kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, w opublikowanym przez siebie materiale na Instagramie przekonuje, że detoks jelit to bzdura, a jeśli ktoś chce pomóc swoim jelitom, to najlepiej sięgnąć po kiszoną kapustę.

Już po 14 dniach fermentacji kapusty uzyskano wzrost zawartości ponad 300 nowych związków, z których część, między innymi kwas mlekowy, pochodne aminokwasów (m. in. D-PLA,ILA, GABA) i związki fenolowe mogą pełnić rolę ochronną dla bariery jelitowej. Zamiast „oczyszczać” się na wiosnę, sięgnij po uczciwie zrobioną kiszonkę – wyjaśniła ekspertka.

Jakie jeszcze właściwości ma kapusta kiszona?

Kapusta kiszona to prawdziwa skarbnica zdrowia. Jest bogata w witaminę C, wspomagającą odporność, oraz witaminy z grupy B, które korzystnie wpływają na układ nerwowy. Dzięki procesowi fermentacji zawiera naturalne probiotyki, które z kolei wspierają pracę jelit i trawienie. Działa również przeciwzapalnie i może pomóc w oczyszczaniu organizmu z toksyn.

Kapusta kiszona zawiera także dużo błonnika pokarmowego, który wspomaga perystaltykę jelit i daje uczucie sytości, co może być pomocne przy odchudzaniu. Dzięki obecności antyoksydantów pomaga w walce ze stresem oksydacyjnym i opóźnia procesy starzenia. Regularne spożywanie kapusty kiszonej to prosty, a przy tym naturalny sposób na wzmocnienie zdrowia.

