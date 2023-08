Sok z granatu obniża poziom cukru i działa antyrakowo. Jak go przygotować?

Chociaż granaty są dostępne w sklepach przez cały rok, to rzadko po nie sięgamy. Nie każdy wie, jak obrać je ze skórki, wydobyć miąższ i nie pobrudzić wszystkiego dookoła. Warto jednak zadać sobie trochę trudu i przygotować sok z granatu nie tylko ze względu na oryginalny cierpki smak, który doskonale gasi pragnienie, ale również na prozdrowotne właściwości. A ma ich mnóstwo.

Jak sok z granatów działa na zdrowie?

W jednym z najnowszych badań amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles wykazali, że już po 15 minutach od wypicia soku z granatów poziom glukozy we krwi spada. Napój zalecany jest więc osobom z cukrzycą i insulinoopornością. Regularne picie soku z granatów pomaga obniżyć zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi. Blokuje też i spowalnia gromadzenie się cholesterolu w tętnicach, zapobiegając chorobom serca.

Sokowi z granatów przypisuje się też działanie antynowotworowe. Dzięki dużej zawartości przeciwutleniaczy (w owocu granatu jest go trzy razy więcej niż np. w zielonej herbacie lub czerwonym winie) hamuje namnażanie komórek nowotworowych i zmniejsza ryzyko zachorowania na raka płuc, prostaty, jelit i piersi. Picie soku z granatów zalecane jest również mężczyznom, którzy mają problemy z potencją.

Jak obrać ze skórki owoc granatu i pozbawić go goryczy?

Żeby obrać owoc granatu, najprościej odciąć nożem jego wierzchołek, a następnie naciąć skórkę na części, tak jak pomarańczę, po czym rozchylić pojedyncze części, dzięki czemu łatwo jest dostać się do ziarenek. Innym sposobem jest odcięcie górnej części owocu, zrobienie nacięć, a następnie stukanie w niego łyżką nad miską, by nasiona wypadły. Oba sposoby zapobiegają rozpryskiwaniu soku.

Niektórym osobom przeszkadza gorzkawy posmak soku z granatu, który przypisywany jest białym osłonkom oddzielającym od siebie nasiona granatu. Po wydobyciu ich z owocu najlepiej jest je więc wyrzucić.

Jak przygotować sok z granatów?

Sok z granatów można przygotować w blenderze. Opłukane pestki wkładamy do blendera i miksujemy na wysokich obrotach miksera przez 5 minut. Przygotowaną pulpę przesiewamy przez sito i dokładnie oddzielamy od resztek. Do przyrządzonego soku dolewamy wodę, aby go rozcieńczyć. Sok można też przygotować w wyciskarce do cytrusów lub używając do tego celu tzw. woreczka strunowego z przezroczystej folii, z zapięciem w postaci struny, która pozwala skutecznie zabezpieczyć zawartość. Żeby przygotować sok w woreczku, należy włożyć tam nasiona, szczelnie go zamknąć i ugniatać do momentu, aż miąższ i sok oddzielą się od pestek. Następnie odciąć róg woreczka i przelać sok do szklanki. W zależności od tego, w jaki sposób przygotujemy sok, będzie miał niego inny smak i konsystencję. W blenderze będzie najbardziej cierpki, przy użyciu wyciskarki do cytrusów będzie miał mniej goryczy i będzie bardziej klarowny, podobnie jak ten przygotowany w woreczku.

Zalecane jest picie co najmniej szklanki soku (ok. 240 mililitrów) dziennie. Najlepiej pić go bez dodatku cukru, można natomiast rozcieńczyć go z wodą. Do soku z granatów można dodać też inne owoce. Najlepiej komponują się z nim pomarańcze oraz żurawina. Dobrze smakuje z dodatkiem banana lub owocu mango, które łagodzą cierpkość soku.

