Czy można żyć bez cukru? Australijka Carolyn Hartz nie je go od ponad 30 lat

Carolyn Hartz zdecydowała się wyeliminować z diety cukier. Gdy miała 40 lat stwierdzono u niej stan przedcukrzycowy. Była stewardesa i modelka, zawsze lubiła słodycze i, jak twierdzi, była uzależniona od cukru. W tamtym momencie życia Carolyn miała do wyboru przyjmowanie leków kontrolujących poziom cukru we krwi, do czego zachęcał ją lekarz, lub wprowadzenie zmian żywieniowych. Carolyn zdecydowała się wyeliminować całkowicie cukier ze swojej diety. Jeśli jednak nachodził ją smak na słodkie potrawy, cukier zastępowała ksylitolem, czyli naturalnym słodzikiem pozyskiwanym z kory brzozy, o istnieniu którego dowiedziała się przypadkowo.

Ksylitol jest słodszy niż tradycyjny cukier, ale co najważniejsze ma o 40 proc. mniej kalorii od niego. Ma też niższy od cukru indeks glikemiczny. Jego spożycie nie powoduje więc gwałtownych zmian poziomu cukru we krwi. W oparciu o swoje „żywieniowe doświadczenia” Carolyn wydała książkę o wypiekach bez cukru zatytułowaną „Sugar Free Baking”. Stała się ona inspiracją do zmian w odżywianiu dla wielu kobiet.

Sekret doskonałej figury Carolyn

Carolyn Hartz jest wciąż w świetnej formie. Ma 75 lat, jest babcią czworga wnucząt i tryska energią. Zdradza, że sukces jej dobrego samopoczucia opiera się na przemyślanej diecie i stałej aktywności fizycznej. Jej ulubione aktywności to joga i spacery. Carolyn w każdym posiłku, stara się dostarczać białka, co jest niezwykle ważne w jej wieku, gdyż w tym okresie następuje spadek masy mięśniowej. Dietetycy zalecają spożywanie ok. 1,2 gramów białka na kilogram masy ciała dla kobiet. W wywiadzie dla „Daily Mail” Carolyn zdradziła, na jakich zasadach opiera się jej dieta.

Na śniadanie zwraca uwagę, żeby spożyć odpowiednią ilość białka, bo jak twierdzi, ogranicza to napady głodu w ciągu dnia. Lubi zjeść na przykład jajecznicę z dwóch jajek ze szpinakiem, z dodatkiem pomidora lub łososia na toście z pieczywa bezglutenowego. Chętnie zjada do tego również porcję owoców np. kiwi lub banana oraz pije filiżankę ulubionej herbaty. Jeśli nie chce dużego śniadania, sięga po jogurt naturalny ze świeżymi owocami.

Jeśli ma ochotę na przekąskę, zjada owoce, kilka migdałów, kawałek sera lub herbatniki ryżowe.

Na lunch najchętniej je kurczaka, awokado, ser feta i pomidora na krakersach ryżowych lub tostach bezglutenowych. Inna opcja to sałatka z dodatkiem produktu zawierającego białko np. łososia lub sera halloumi.

Na kolację zjada chudą rybę, rzadko czerwone mięso z sałatką lub zielonymi warzywami i słodkimi ziemniakami.

Jeśli ma ochotę na coś słodkiego, je pieczone przez siebie ciasta bez dodatku cukru.

Inne rady Carolyn Hartz

Carolyn uważa, że wiek to tylko cyfra i nigdy nie jesteśmy za starzy na osiąganie swoich marzeń i celów. Oprócz zmian w diecie, które jak przekonuje, można wprowadzić w każdym wieku, zaczęła też medytować i robi to codziennie, zwykle rano. Dzięki temu jest spokojniejsza. Jedne z najważniejszych rad, jakie pani Hartz ma dla kobiet, to, aby nigdy nie porównywać się z innymi, optymistycznie patrzeć na życie i cieszyć się drobnymi przyjemnościami.

