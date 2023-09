Kalarepa działa przeciwzapalnie i chroni przed chorobami. Jak ją jeść?

Kalarepa to niedoceniane warzywo, chociaż towarzyszy nam od wieków. Nie każdy wie, że roślina ta należy do grupy roślin krzyżowych podobnie jak kapusta, brokuły czy kalafior. W naszych sklepach dostępne są dwie odmiany kalarepy: jasnozielona i fioletowa, w której występują odpowiedzialne za jej fioletową barwę, działające przeciwzapalnie antocyjany. Bez względu na odmianę w środku kalarepka ma jasnokremowy kolor i chrupiącą konsystencję oraz słodkawy smak, który staje się bardzo delikatny po ugotowaniu. Kalarepa to warzywo niskokaloryczne (27 kcal/100 g), o niskim indeksie glikemicznym (IG 20). Dodatkowo zawiera dużo błonnika pokarmowego, który doskonale reguluje procesy trawienne. Nadaje się więc dla osób dbających o linię.

Kalarepa ma na cenne właściwości zdrowotne

Kalarepa dzięki zawartym antyoksydantom, takim jak witamina C (jedna średnia kalarepa pokrywa całe dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę), polifenolom, składnikom mineralnym jak miedź działa przeciwzapalnie. Ograniczanie stanów zapalnych w organizmie zmniejsza z kolei ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca typu 2 czy choroby serca i układu krążenia.

Co niezwykle ważne ta niepozorna kapustka może być skuteczna w prewencji nowotworów, dzięki zawartości związków siarkowych – glukozynolanów. Według badań związki te zmniejszają ryzyko rozwoju raka, jak też mogą wspierać leczenie nowotworów, szczególnie płuc i przewodu pokarmowego w tym jelita grubego.

Uwaga! Osoby cierpiące na zapalenie tarczycy lub jej niedoczynność powinny spożywać kalarepę z umiarem, gdyż zawiera ona goitrynę, która zaburza wchłanianie jodu.

Jak jeść kalarepę?

Najsmaczniejsze są małe i średnie kalarepki, bo duże okazy mogą być zdrewniałe i trzeba będzie wyrzucić dużą część warzywa. Kalarepę przed przygotowaniem należy obrać, bo ma twardą skórę. Warto jeść kalarepę na surowo, gdyż zachowuje wtedy najwięcej wartości odżywczych i jest bardzo smaczna zarówno samodzielnie jak i w połączeniu z innymi warzywami. Kalarepka może być też ugotowana i podana tradycyjnie jak np. kalafior. Ugotowana z odrobiną masła jest zadziwiająco delikatna. Z kalarepy można robić też zupy, dodawać do warzywnych gulaszy, nadziewać, a nawet kisić.

My zachęcamy do zrobienia pysznej surówki ze świeżej kalarepy.

Przepis: Chrupiąca surówka z kalarepy i jabłka Ta surówka jest przyjemnie orzeźwiająca i idealnie nadaje się na dodatek do obiadu. Jeśli dodamy do niej na przykład odrobinę pokrojonego pieczonego kurczaka lub sera feta będzie stanowić pełnowartościowe danie na kolację. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 kalarepa

1 jabłko

1 ząbek czosnku

łyżeczka soku z cytryny

garść świeżej mięty

4 duże łyżki jogurtu naturalnego, najlepiej typu greckiego

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotuj produktyObierz kalarepę i jabłko i pokrój w kostkę. Skrop warzywa sokiem z cytryny, aby jabłko nie ściemniało. Wyciśnij czosnekPrzeciśnij przez praskę ząbek czosnku i wymieszaj z jogurtem. Dodaj sól i pieprz. Polej sosem warzywa i wymieszaj. Podaj surówkęPosyp listkami świeżej mięty i podawaj.

Czytaj też:

Jedz te produkty do woli i chudnij. Idealne warzywa na odchudzanieCzytaj też:

Dieta na jesień. Co jeść, aby poprawić odporność organizmu?

Źródła: Healthline.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, Odżywianie Wprost