Fenkuł działa ochronnie na wątrobę. Jak smakuje to warzywo i jak je jeść?

Fenkuł jest jedną z roślin najdłużej uprawianych przez człowieka. Znany już w czasach rzymskich był ponoć niezwykle ceniony przez gladiatorów i rzymskich żołnierzy, którzy uważali, że zapewni im dobre zdrowie i siłę. W średniowieczu król Francji Karol Wielki nakazał zaś siać koper włoski w każdym ogrodzie ze względu na cenne właściwości. Wydaje się, że starożytni nie mylili się, bo nie dość, że wszystkie części tej rośliny są jadalne, to jeszcze współczesna nauka udowadnia działania prozdrowotne fenkułu. Najczęściej zjada się białą bulwę, która zawiera błonnik, potas, witaminy K i C oraz nasiona, które są źródłem cennych olejków eterycznych i polifenoli.

Fenkuł nie tylko na ochronę wątroby

Medycyna ludowa od lat zalecała napary z kopru włoskiego, na wszelkiego rodzaju bóle brzucha, wzdęcia i inne problemy trawienne. Badania wykazały, że fenkuł wykazuje skuteczność w redukcji zwłóknienia wątroby oraz chroni wątrobę przed uszkodzeniami wywołanymi cukrzycą, prawdopodobnie poprzez działanie hipoglikemiczne i przeciwutleniające. Dodatkowo podawanie kopru włoskiego jest w stanie obniżyć poziom glukozy we krwi i znormalizować profil lipidowy w surowicy. Okazuje się, że koper włoski jest również naturalnym źródłem estrogenów, w związku z czym jego spożycie jest zalecane kobietom w okresie menopauzy. Badania wykazały, że spożycie tej rośliny łagodzi objawy menopauzy i podnosi samopoczucie kobiet w tym okresie życia. Z kolei ze względu na zawartość witamin i polifenoli fenkuł wspiera odporność, co jest szczególnie ważne w czasie jesiennych infekcji.

Fenkuł w kuchni – jaki ma smak i do czego go wykorzystać?

Bulwa fenkułu ma specyficzny anyżkowy smak, który jest bardziej wyrazisty, jeśli spożywamy go na surowo. Warto na próbę kupić bulwę fenkułu, spróbować na surowo i po ugotowaniu, aby stwierdzić, czy odpowiada nam ten smak. Przed zakupem należy roślinę dokładnie obejrzeć, bo powinna wyglądać jak biała zdrowa bulwa, bez widocznych plam czy uszkodzeń. Przed przyrządzeniem fenkuł należy dokładnie opłukać i ewentualnie wykroić twardą część korzeniową. Jeśli chcemy zjeść go na surowo, wystarczy pokroić go na cienkie plasterki, odrobinę posolić i polać dobrą oliwą z oliwek.

Na ciepło bardzo dobry jest koper włoski duszony czy zapiekany pod beszamelem lub po prostu posypany serem np. parmezanem. Fenkuł może również stanowić ciekawy dodatek do zup, makaronów czy risotta. Warto eksperymentować z nowymi smakami warzyw, bo jest to korzystne zarówno dla zdrowia jak i może gwarantować sukcesy w kuchni.

Przeciwskazania do spożywania fenkułu

Fenkuł nie jest zalecany dla osób z alergią na marchew i seler, gdyż może również wywołać reakcję alergiczną. Dodatkowo nie zaleca się spożywania nasion kopru włoskiego przez kobiety w ciąży i karmiące oraz dzieci do lat 4 ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo ich stosowania dla tych grup osób.

Czytaj też:

Olej z ostropestu na problemy z wątrobą i nie tylko. Jak wprowadzić go do diety?Czytaj też:

Napój z tymianku i cytryny wspomaga trawienie. To przepis na płaski brzuch

Źródła: