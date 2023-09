Bubble tea w wersji fit. Przepis na zrobienie jej w domu!

Bubble tea, czyli bąbelkowa herbata, podbiła serca Polaków. Najchętniej sięgają po nią dzieci w wieku nastoletnim. Dietetycy ostrzegają, że napój zawiera bardzo duże ilości cukru, z tego powodu jego częste picie może prowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2, otyłości i próchnicy zębów. Okazuje się jednak, że bąbelkową herbatę można przygotować samodzielnie w domu, w odchudzonej wersji.

Bubble tea – czy jest zdrowa?

Bąbelkowa herbata przywędrowała do nas z Tajwanu. To nic innego jak herbata z kuleczkami tapioki, czyli produktu skrobiowego wytwarzanego z manioku (rośliny z rodziny wilczomleczowatych). Sama tapioka może bardzo pozytywnie wpływać na pracę układu pokarmowego – pobudza jego perystaltykę, zapobiega wzdęciom i wrzodom żołądka. Natomiast w Polsce bubble tea podawana jest w bardzo kalorycznej wersji – albo na bazie mleka, albo na bazie herbaty (zielonej lub czarnej).Wariantów smakowych jest mnóstwo, w zależności od preferencji (np. marakuja, cytryna, brzoskwinia czy truskawka). Wprawdzie napój jest smaczny i orzeźwiający, jednak z dodatkiem syropów smakowych jest bardzo kaloryczny i ma dużą zawartość cukru. Z tego powodu z piciem bąbelkowej herbaty nie należy przesadzać.

Jak samodzielnie zrobić bubble tea?

Bubble tea można przygotować w domu. Dzięki temu znacznie obniżymy zawartość cukru i zaoszczędzimy – w kawiarniach napój jest dość drogi (jedna porcja kosztuje od 15 do 20 zł). Pierwszym krokiem jest zakup tapioki – kiedyś była trudno dostępna. Dziś znajdziemy ją nie tylko w sklepach z ekologiczną żywnością, ale także w dużych marketach. Nie wolno jeść surowej tapioki, ponieważ zawiera toksyczne związki (m.in. glikozyd manihotoksyna) – jego spożycie grozi zatruciem. Natomiast przygotowanie kuleczek jest bardzo proste. Tapiokę gotuje się we wrzącej wodzie (w proporcji 2-3 łyżki kulek na jedną szklankę wody). Kuleczki należy gotować przez około kwadrans, na małym ogniu, od czasu do czasu mieszając, aż kulki napęcznieją i staną się przezroczyste.

Przepis: Bubble tea w wersji fit Przepis na domową, odchudzoną wersję bąbelkowej herbaty. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 180 Składniki 3 łyżki ugotowanej tapioki

200 ml herbaty

50 ml mleka

miód

syrop smakowy (jak najmniej kaloryczny)

kostki lodu

plastry cytryny

ewentualnie: imbir, mięta Sposób przygotowania Tapiokę przygotuj zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu.Tapiokę gotuje się we wrzącej wodzie w proporcji 2-3 łyżki kulek tapioki na jedną szklankę wody. Kuleczki należy gotować minimum kwadrans, na małym ogniu, od czasu do czasu mieszając, aż napęcznieją. Zalej herbatę gorącą wodą i poczekaj aż ostygnie.Możesz umieścić napój na 20 minut w lodówce, aby się schłodził. Przygotuj wysoką szklankę. Umieść w niej ugotowaną tapiokę, dodaj syrop, miód.Postaraj się wybrać syrop o jak najmniejszej zawartości cukru. Tak przygotowaną mieszankę zalej herbatą lub mlekiem.Wszystko dobrze zamieszaj. Na końcu dodaj kostki lodu i dodatki np. cytrynę, miętę, imbir. Wersja ekstremalna - dodaj pieprz (działa odchudzająco).Smacznego!

Jak odchudzić bubble tea?

Decydując się na samodzielne przygotowanie bąbelkowej herbaty, możemy sami wybrać bazę napoju. Jeśli zależy nam, aby nasza bubble tea była w wersji fit, możemy zaparzyć herbatę, która pobudzi metabolizm. Dobrym wyborem będą następujące wersje: herbata czerwona Pu-Erh (przyspiesza przemianę materii, reguluje pracę jelit), Rooibos (nazywana jest spalaczem tłuszczu, poprawia trawienie), zielona herbata (bogata w przeciwutleniacze, zawarta w niej kofeina i teina pobudzają jelita do pracy), yerba mate (pomaga pozbyć się nadmiaru wody, zawiera antyoksydanty). Jednak trzeba pamiętać, że wspomniane rodzaje herbat mają dość specyficzny smak. Jeśli decydujemy się na mleczną bazę, wybierzmy mleko o obniżonej zawartości tłuszczu.

Do domowej bubble tea nie dodawajmy cukru. Lepiej dosłodzić ją miodem lub syropem. Zrezygnujmy z dodatków typu żelki czy bita śmietana. Aby herbata jeszcze bardziej pobudziła do pracy jelita, można do niej dodać cytrynę, odrobinę imbiru czy... czarnego pieprzu (działa odchudzająco, ale to wersja dla miłośników konkretnych smaków).

