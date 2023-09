Baba ghanoush to pasta z bakłażana, dobra na kanapki. Przepis 4 składników

Baba ghanoush to pasta, której głównym składnikiem jest bakłażan o słodkim i lekko dymnym smaku wynikającym z opiekania warzywa na grillu lub pieczenia w piekarniku. Danie to jest niezwykle popularne w krajach bliskowschodnich i posiada wiele wariantów, ale oprócz bakłażana nie może w nim zabraknąć sezamowej pasty tahini, świeżego soku z cytryny i czosnku. Co ciekawe nikt tak naprawdę nie wie, skąd wzięła się nazwa tego dania, ale w języku arabskim baba oznacza ojca, a ghanoush oznacza zepsuty, czyli nazwa tej potrawy to „zepsuty tata”. Francuzi z kolei nazywają tę pastę „kawiorem” z bakłażanów, bo jest aż tak wykwintna w smaku.

4 składniki potrzebne do przygotowania pasty z bakłażana

Bakłażan. Nadaje baba ghanoush unikalny smak i konsystencję. Dodatkowo warzywo to zawiera błonnik, antyoksydanty i składniki mineralne w tym potas i wapń. Wybierz gładkiego i błyszczącego bakłażana, a unikaj tych z pomarszczoną lub przebarwioną skórką, ponieważ mogą być przejrzałe lub uszkodzone. Tahini. Wykonane ze zmielonych nasion sezamu, tahini zawiera białko i zdrowe tłuszcze nienasycone z grupy omega-6 i omega-3 oraz składniki przeciwzapalne. Tahini nadaje potrawie bogaty, orzechowy smak i kremową konsystencję. Sok z cytryny. Ten składnik, zawierający witaminę C jest niezbędny, aby nadać paście orzeźwiający, kwaskowy posmak i rozjaśnić jej kolor. Czosnek. Działający prozdrowotnie i przeciwbakteryjnie czosnek, dodaje paście z bakłażana aromatycznej głębi i wyrazistego, lekko pikantnego smaku.

Przepis: Baba ghanoush, czyli pasta z bakłażana Baba ghanoush ma gładką i aksamitną konsystencję, dzięki czemu jest idealnym smarowidłem do kanapek oraz dipem do warzyw czy chlebka pita. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Bliskowschodnia Liczba porcji 4 Składniki 2 małe bakłażany lub jeden większy

4 łyżki jasnej pasty tahini

2 łyżki soku z cytryny

1 ząbek czosnku

ok ¼ łyżeczki soli Sposób przygotowania Przygotuj bakłażanaJeśli chcesz nadać bakłażanowi dymny smak i posiadasz kuchenkę gazową, w pierwszej fazie możesz lekko opalić jego skórkę nad płomieniem, a następnie włożyć do piekarnika. W innym przypadku pomiń opalanie nad gazem i od razu włóż bakłażana do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piecz ok. 40 minut, a następnie obierz ze skórki. Miąższ można odcedzić na sitku przez ok. 10 minut lub od razu przełożyć do miski. Przygotuj pastęDo miski z bakłażanem dodaj pastę tahini, przeciśnięty przez praskę czosnek, ¼ łyżeczki soli i sok z cytryny. Utrzyj wszystko drewnianą łyżką lub jeśli wolisz gładszą pastę, zmiksuj blenderem. Podaj pastęSerwuj na kanapce lub z chlebem pita jako dip. Pastę można przechowywać w lodówce do kilku dni, w zamkniętym naczyniu.

Uwaga: Tego dania nie powinny spożywać osoby, które mają alergię na sezam.

Uwodzicielski bakłażan

