Pan con tomate – hiszpański chleb z pomidorem. Przepis z 4 składników

Śniadanie na słono to najlepsza opcja na pierwszy posiłek dnia, bo utrzymuje poziom cukru na stabilnym poziomie, dzięki czemu zapewnia uczucie sytości na długo. Czasem nie mamy jednak pomysłu na takie śniadanie i w pośpiechu sięgamy po słodką bułkę czy garść płatków z mlekiem, co nie jest dla nas najkorzystniejsze. Warto przyrządzić wtedy pan con tomate, bo jest pożywny i niezwykle łatwy do przygotowania.

Co to jest pan con tomate?

Hiszpanie jedzą raczej małe śniadania, ale ich najbardziej popularna opcja, czyli pan con tomate lub pan tumaca jest popularna w całej kraju, a szczególnie w Katalonii. W prostym tłumaczeniu jest to chleb z pomidorem, uprzednio podpieczony w tosterze lub na patelni, w który wciera się czosnek i polewa doskonałą oliwą z oliwek. W tym regionie świata wynika to z wielowiekowej tradycji. Już starożytni Grecy jedli chleb z oliwą i odrobiną soli. Po odkryciu Ameryki i sprowadzeniu pomidorów do Europy kombinacja chleba, oliwy i pomidorów stała się popularna w całym basenie Morza Śródziemnego. Dla Hiszpanów jest to jednak ulubiona wersja śniadania, którą doprowadzili do perfekcji.

Przepis: Pan con tomate Grzanka z pomidorem, oliwą z oliwek i czosnkiem. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki 2 grube kromki chleba na zakwasie

1 dojrzały pomidor

1 ząbek czosnku

1 łyżka oliwy z oliwek

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotuj grzanki z chlebaKromki chleba opiecz w tosterze lub na grillu. Inna opcją jest również opieczenie chleba na rozgrzanej patelni. Przygotuj pomidoraUmyj pomidora i bez obierania zetrzyj na zwykłej tarce do jarzyn. Dodaj do startego pomidora odrobinę soli i oliwę z oliwek, wymieszaj. Przygotuj grzankęGorącą grzankę natrzyj porządnie obranym ząbkiem czosnku. Nałóż na to pastę pomidorową. Podawaj natychmiast, aby chleb się nie rozmoczył.

Właściwości składników na pan con tomate

Dobry chleb na zakwasie

Chleb na zakwasie, jak wykazały badania, dzięki procesowi fermentacji i zawartości kwasu mlekowego odbudowuje florę jelitową i pomaga w zwalczaniu patogenów oraz ułatwia wchłanianie mikroelementów zawartych w zbożach. Chleb powinien być pokrojony na dość grube kromki, aby wchłonąć oliwę i sok z pomidora.

Pomidory

Do tego śniadania należy wybrać dojrzałe i soczyste pomidory. Pomidory to broń przeciw nowotworom, bo zawierają działający antyrakowo likopen oraz wiele witamin i składników mineralnych w tym obniżający ciśnienie krwi potas. Co ważne likopen rozpuszcza się w tłuszczach, a ponieważ do tego dania dodajemy oliwę z oliwek, likopen będzie jeszcze lepiej przyswojony.

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia

Ten tłuszcz roślinny jest podstawą zdrowej diety śródziemnomorskiej. Jak wykazały liczne badania spożycie dużej ilości oliwy z oliwek, wpływa pozytywnie na jakość i długość życia. Zawarte w niej nienasycone kwasy tłuszczowe, zmniejszą stany zapalne w organizmie, ograniczając tym samym ryzyko groźnych chorób takich jak zawały serca czy udary mózgu.

Czosnek

Ten naturalny antybiotyk, który pomaga zwalczać infekcje, obniża cholesterol i ciśnienie krwi jest niezbędny do hiszpańskiego śniadania.

