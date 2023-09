Lek na niestrawność masz w kuchni. To popularna przyprawa

Chodzi o kurkumę, a jej wpływ na pacjentów cierpiących na niestrawność sprawdzali naukowcy z Tajlandii. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym BMJ

Kurkuma zadziałała podobnie jak lek

Naukowcy porównali reakcję osób cierpiących na niestrawność na popularny lek omeprazol (stosowany m.in. u osób chorych na wrzody żołądka), kurkumę oraz kombinację tych dwóch substancji. Okazało się, że nie ma żadnych znaczących różnic pomiędzy pacjentami stosującymi wszystkie opcje, co sugeruje, że kurkuma (zawierająca związek o nazwie kurkumina) działa podobnie skutecznie jak lek.

„Oprócz działania przeciwzapalnego i przeciwutleniającego, kurkumina może być opcją leczenia niestrawności o skuteczności porównywalnej do omeprazolu” – powiedział główny autor badania, dr Krit Pongpirul z Uniwersytu Chulalongkorn w Bangkoku w Tajlandii.

Autorzy badania zaznaczyli jednak, że nie należy przesadzać z kurkumą, ponieważ zawarta w niej kurkumina może mieć też działania niepożądane jak nasilenie alergii czy krwawienia z przewodu pokarmowego. Jak dodali, potrzebne są dalsze badania, aby móc polecać kurkumę niczym lek na niestrawność. I jednocześnie radzą, aby przyjmowanie kurkuminy w celach leczniczych skonsultować ze swoim lekarzem, ponieważ substancja może wchodzić w interakcję z niektórymi lekami.

Jak wykorzystać w kuchni kurkumę?

Kurkuma to przyprawa o charakterystycznym kolorze i aromacie. Nie należy przesadzać z jej ilością. Można ją dodawać do potraw azjatyckich, ale kurkuma sprawdzi się też jako dodatek do zup (np. buliony, zupy z dyni, zupy z soczewicy), sosów, pieczonych mięs czy zapiekanek. Kurkumę można dodawać do ryżu – przyprawa nadaje ziarenkom koloru i aromatu. Warto pamiętać, że kurkuma ma działanie rozgrzewające – jest idealna jako przyprawa do dań na jesienne i zimowe dni.

