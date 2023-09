Jak odświeżyć chleb i bułkę, by były chrupiące? Użyj jabłek, mleka lub wody

Większość Polaków nie wyobraża sobie porannego posiłku bez tradycyjnej kanapki. Wiadomo, że najsmaczniejsze są te, których bazą jest chrupiące pieczywo. Istnieją pewne triki, dzięki którym w kilka minut można przywrócić świeżość bułkom, bagietkom czy rogalom, które leżą w kuchni nawet od kilku dni.

Jak odświeżyć chleb lub bułkę?

Sprawdzonym sposobem na to, aby pieczywo odzyskało świeżość i chrupkość, jest posmarowanie go odrobiną wody lub mleka, a następnie umieszczenie na kilka minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza (z termoobiegiem). Ten sposób działa nawet na czerstwe bułki i tzw. wczorajszy chleb. Ważne jest, aby wodę lub mleko rozprowadzić równomiernie – można to zrobić za pomocą dłoni albo używając specjalnego pędzla piekarskiego. Zregenerowane w ten sposób pieczywo odzyska świeżość i smakowicie się zarumieni.

Włóż ten owoc do chlebaka, a pieczywo nie będzie czerstwe

Zamiast regenerować czerstwe pieczywo, można zawczasu zadbać o to, aby zachowało świeżość. Aby to zrobić, należy w chlebaku – razem z chlebem czy bułkami – umieścić… jabłko. Można włożyć cały owoc, przekroić go na pół lub wykorzystać obierki z jabłka. Ten trik naprawdę działa i sprawia, że pieczywo na dłużej pozostaje miękkie, świeże i pachnące. A to wszystko za sprawą soku wydzielanego przez jabłko, dzięki któremu udaje się zachować wilgotność pieczywa nawet do 30 godzin. Jednak stosując tę metodę, warto pamiętać o regularnej wymianie owocu. Jeśli tego nie zrobimy i jabłko zacznie się psuć, osiągniemy efekt odwrotny do zamierzonego – w chlebaku pojawi się pleśń.

Jak przechowywać pieczywo, aby było świeże?

Pieczywo nie lubi być narażone na zbyt wysokie temperatury – nie wolno trzymać go ani na parapecie, ani w pobliżu piekarnika lub kuchenki. Najlepiej przechowywać je z dala od światła – nieprzykryte bułki położne na blacie kuchennym po kilku godzinach będą twarde. Najlepiej umieścić wyroby piekarnicze w chlebaku wykonanym z naturalnego drewna. Nie może być zbyt mały – pieczywo lubi odpowiednią cyrkulację. Co kilka dni warto wyczyścić pojemnik.

Do przechowywania pieczywa warto wykorzystać lniane woreczki – owinięte w nie pieczywo się nie psuje i wolniej twardnieje. Zapomnijmy o umieszczaniu bułek i chleba w foliowych woreczkach – po kilku godzinach przechowywania w takich warunkach staną się gumowate i nieświeże. Natomiast istnieją sposoby na wykorzystanie czerstwego pieczywa, np. w postaci grzanek lub tartej bułki.

Czy można przechowywać chleb w lodówce lub zamrażarce?

Przechowywanie pieczywa w lodówce nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ nie lubi ono zbyt niskiej temperatury – traci wtedy walory smakowe i twardnieje. Chleb można przechowywać w lodówce tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy temperatura powietrza w kuchni jest wysoka. Natomiast, aby przedłużyć trwałość pieczywa, którego czasem mamy w nadmiarze, można je zamrozią, gdy jest jeszcze świeże. Najlepiej umieścić je w foliowej torbie i przed umieszczeniem w zamrażarce, pozbyć się nadmiaru powietrza. W zamrażarce pieczywo może leżeć około 2 miesięcy. Ważny jest też sposób rozmrażania chleba – nie należy robić tego w mikrofalówce, lecz w temperaturze pokojowej. Owinięcie pieczywa papierowym ręcznikiem sprawi, że wchłonie on nadmiar wilgoci.

