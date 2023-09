Która kapusta jest zdrowsza: czerwona czy biała? Odpowiedź może zaskoczyć

Biała kapusta pojawiła się w naszym kraju w XV wieku i od razu zajęła jedno z głównych miejsc wśród ulubionych i najczęściej spożywanych warzyw. Obecnie stanowi podstawę polskich dań takich jak bigos czy gołąbki. Nie powinniśmy jednak zapominać o czerwonej kapuście. Jest ona bardzo popularna na Śląsku i w Wielkopolsce (pod nazwą modra kapusta), ale w innych częściach kraju sięgamy po nią rzadziej niż jej białą kuzynkę. Kapustę warto włączyć do jadłospisu, ponieważ ma szereg prozdrowotnych właściwości.

Korzystny wpływ kapusty białej i czerwonej na trawienie

Zarówno kapusta biała jak i czerwona mogą być jedzone na surowo i są wtedy niskokaloryczne (100 g kapusty to ok. 30 kcal). Obie też dają nieskończone możliwości przyrządzania zdrowych i kolorowych potraw. Każda z tych odmian kapusty zawiera błonnik pokarmowy, zarówno nierozpuszczalny (utrzymuje jelita w zdrowiu i pomaga w łatwiejszym trawieniu pokarmów), jak i rozpuszczalny (stanowi pożywienie dla pożytecznych bakterii żyjących w jelitach), a co za tym idzie, wpływa na zdrowie całego organizmu.

Wiele osób uważa, że kapusty, zarówno białej jak i czerwonej, nie powinni jeść ludzie cierpiący na zaburzenia pracy żołądka czy jelit, bo jest ciężkostrawna i powoduje wzdęcia. Dietetycy wskazują jednak, że zależy to od sposobu jej przyrządzenia. Kapusta jest ciężkostrawna, gdy dodamy do niej mięso i tłuszcze zwierzęce, ale jeśli umiejętnie ją przyrządzimy (np. z ułatwiającym trawienie kminkiem, majerankiem czy koperkiem), będzie miała dobroczynny wpływ na układ pokarmowy.

Czerwona kapusta jest zdrowsza niż biała

Gdy w sklepie z warzywami mamy do wyboru kapustę białą lub czerwoną, warto zastanowić się, która z nich jest zdrowsza. Choć należą do tej samej grupy warzyw krzyżowych, okazuje się, że różnią się nie tylko kolorem, ale i zawartością składników odżywczych.

Czerwona kapusta zawiera więcej antyoksydantów. Oba rodzaje kapusty bogate są w cenne związki mające działanie przeciwutleniające szczególnie sulforafan oraz polifenole, które nadają temu warzywu działanie przeciwnowotworowe. Badania sugerują jednak, że poziom przeciwutleniaczy w kapuście czerwonej jest około 4,5 razy wyższy niż w jej białej odmianie. Spowodowane jest to faktem, że czerwona kapusta zawiera antocyjany, obecne w warzywach w odcieniach fioletu i czerwieni. Czerwona kapusta ma najwięcej antocyjanów ze wszystkich dostępnych warzyw, bo aż 209 mg na 100 g produktu. Te związki z rodziny polifenoli łagodzą stany zapalne, chronią serce i działają antyrakowo. Co ciekawe antocyjany w środowisku kwaśnym mają kolor czerwony, a w bardziej zasadowym – niebieski. Stąd też do dań z czerwonej kapusty dodaje się sok z cytryny czy ocet, aby nabrały pięknej czerwonej barwy. Czerwona kapusta zawiera więcej witaminy A i C, a biała więcej K. W czerwonej kapuście jest 10 razy więcej witaminy A niż w białej, dzięki czemu 100 g czerwonej kapusty zaspokaja 20 proc. dziennego zapotrzebowania na tę witaminę. Witamina A jest ważna dla wzroku, pięknej skóry, a jednocześnie wzmacnia odporność. W czerwonej kapuście jest również więcej witaminy C – 100 gramów czerwonej kapusty zaspokaja prawie 95 proc. zapotrzebowania na tę wspierająca odporność witaminę. Czerwona kapusta zawiera też więcej witamin z grupy B, z wyjątkiem kwasu foliowego, którego więcej zawiera kapusta biała. Kategorią, w której zwycięża biała kapusta, jest zawartość witaminy K, która jest ważna dla krzepliwości krwi i zdrowych kości. Zielonkawa główka zawiera jej prawie dwukrotnie więcej niż czerwona. Oba warzywa bogate są w składniki mineralne. Jednak czerwona kapusta zawiera większą ilość tych pierwiastków. Szczególnie bogata jest w potas, wpływający na właściwe ciśnienie krwi, co ważne dla osób borykających się z nadciśnieniem. W 100 gramach zawiera go aż o 80 mg więcej niż kapusta biała. Czerwona główka zawiera również więcej wapnia, żelaza i magnezu.

Powyższe zestawienie pokazuje, że więcej wartości odżywczych dostarcza jedzenie kapusty czerwonej. Choć oczywiście nie oznacza to, że powinniśmy zrezygnować z jedzenia białej główki.

Źródła: medicalnewstoday.com, healthline.com