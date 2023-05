Zdrowa i pyszna surówka z kapusty do dań z grilla. Potrzebne są tylko 3 składniki

Gdy chcemy przyrządzić zdrowe i smaczne dania, nie musimy wcale szukać wymyślnych i drogich składników. Czasem z najprostszych i dostępnych w każdym sklepie produktów przyrządzisz danie, które wszystkim będzie smakować. Kapusta, cebula i marchew podane w formie surówki tworzą tercet idealny dla zdrowia.

Kapusta działa przeciwrakowo

Do Polski kapusta przybyła w XV i zajęła jedno z głównych miejsc w rankingu warzyw, bo spożywana jest pod każdą postacią. Kapusta jest mało kaloryczna (100 g to ok. 30 kcal), za to naukowcy wskazują na jej działanie przeciwnowotworowe, ze względu zawarte w niej cenne składniki, szczególnie sulforafan oraz polifenole.

W 100 g świeżej kapusty, zawarte jest 60 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę C, która wzmacnia układ odpornościowy i aż 100 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę K, niezbędną dla zdrowia kości i dla krzepliwości krwi. Kapusta zawiera również błonnik pokarmowy, magnez i ważną dla pięknej skóry i włosów siarkę. Jedzenie kapusty na surowo, w formie surówki czy sałatki, sprawia, że warzywo to zachowuje wszystkie witaminy i składniki odżywcze.

Uwaga: Surowa kapusta zawiera goitrogeny, które negatywnie wpływające na pracę tarczycy. Osoby z chorobami tarczycy powinny w związku z tym spożywać raczej kapustę kiszoną, gdyż proces fermentacji ogranicza ilość goitrogenów.

Cebula reguluje poziom cukru

Cebula, jest, według badań naukowych, pełna korzystnych dla człowieka substancji. Zawiera dużo witaminy C oraz żelazo i kwas foliowy. Jest również bogatym źródłem błonnika, cennego w przypadku problemów z cholesterolem oraz regulującego wahania cukru we krwi chromu, co jest ważne przy cukrzycy i insulinooporności. W cebuli znajdziemy również działające przeciwzapalnie i przeciwrakowo flawonoidy takie jak kwercetyna i allicyna.

Uwaga: cebuli nie poleca się osobom ze schorzeniami wątroby czy przewodu pokarmowego.

Marchewka chroni zdrowie oczu i zapobiega nowotworom

To pomarańczowe warzywo zawiera trzy bardzo cenne składniki. Są to: beta-karoten, luteina i zeaksantyna. Pierwszy chroni przed zwyrodnieniem plamki żółtej, a dwa pozostałe przed utratą lub pogorszeniu wzroku na starość. Marchewka zawiera także kilka przeciwutleniaczy (głównie beta-karoten czyli prowitaminę A), które odgrywają dużą rolę w walce z wolnymi rodnikami, odpowiedzialnymi m.in. za procesy starzenia i rozwój nowotworów.

Idealna surówka z kapusty, cebuli i marchewki do dań z grilla – wypróbuj przepis

Przepis: Surówka z kapusty do dań z grilla Surówka z kapusty do dań z grilla Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki Pół główki białej kapusty, średniej wielkości (ok. 1 kg)

Jedna duża biała cebula,

Jedna marchewka ,

2-3 łyżki majonezu, lub 1 łyżka majonezu i 2 łyżki jogurtu naturalnego

Sól Sposób przygotowania 1.tPrzygotuj warzywaObierz cebulę z łupinki, a kapustę ze zwiędłych wierzchnich liści. 2.tPoszatkuj warzywaCebulę pokrój wzdłuż na piórka, zetrzyj na tarce marchew i poszatkuj kapustę. 3.tPosól składnikiDo poszatkowanych warzyw wsyp 1 łyżeczkę soli i mocno ugnieć rękami, aby nieco zmiękły i puściły trochę soku, zostaw na ok. 15-20 minut. 4.tDodaj majonez lub majonez z jogurtemGdy warzywa zmiękną, dodaj majonez lub wedle gustu, mieszankę majonezu i jogurtu. 5.tPodawaj jako dodatek do dań z grillaDoskonale pasuje do mięs czy kiełbasek z grilla

