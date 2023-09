Olej z orzechów włoskich obniża cholesterol. Dodawaj go do sałatek

Orzechy włoskie należą do najzdrowszych na świecie. Od września do października trwa na nie sezon. Warto nie tylko jeść je jako samodzielną przekąskę i dodawać do potraw, ale również włączyć do diety olej z orzechów włoskich. Tłoczony jest on z całych orzechów na zimno i dzięki temu zachowuje ich cenne właściwości zdrowotne. Do najważniejszych należy obniżenie poziomu złego cholesterolu i trójglicerydów, które prowadzą do miażdżycy. Potwierdzają to przeprowadzone niedawno badania. Ale to niejedyne korzyści z jedzenia oleju z orzechów włoskich. Reguluje także poziom cukru we krwi, zapobiegając cukrzycy. Tę właściwość zawdzięcza ogromnej ilości przeciwutleniaczy zawartych w orzechach włoskich. Jest ich aż trzy razy więcej niż w orzechach ziemnych, laskowych czy pekan. Oprócz tego regularne spożywanie tego oleju zalecane jest w diecie odchudzającej, gdyż przyspiesza przemianę materii.

Do czego dodawać olej z orzechów włoskich

Olej z orzechów włoskich nadaje się doskonale zarówno do dań wytrawnych, jak i słodkich. W jego orzechowym smaku wyczuwalna jest nuta karmelu. Warto wykorzystywać go do sałatek. Na bazie oleju z orzechów włoskich można przygotować pyszny dressing. Wystarczy połączyć go z ulubionymi ziołami, np. oregano, bazylią, pietruszką czy koperkiem, dodać sok z cytryny lub limonki, ocet balsamiczny lub odrobinę octu jabłkowego oraz sól i pieprz. Można też dodawać go do owsianki, sosów, makaronu, warzyw, a nawet deserów (np. lodów).

Trzeba pamiętać, żeby olej z orzechów włoskich spożywać wyłącznie na zimno. Podgrzany powyżej temperatury powyżej 38℃ traci swoje cenne właściwości. Żeby w pełni korzystać z jego zdrowotnych walorów, należy odpowiednio go przechowywać, najlepiej w lodówce lub w chłodnym miejscu i nie dłużej niż ok. 2 miesiące po otwarciu. Zaleca się, żeby dorosłe osoby spożywały ok. 1-2 łyżki oleju z orzechów włoskich dziennie.

Olej z orzechów włoskich możesz zrobić samodzielnie

Olej z orzechów włoskich można nie tylko kupić, ale też przyrządzić samodzielnie w domu. Nie jest to trudne, ale jeśli chcemy się do tego zabrać, trzeba zaopatrzyć się jednak w prasę do tłoczenia olejów na zimno. Aby wyprodukować około 250 ml oleju potrzeba około pół kilograma obranych orzechów włoskich.

Uwaga: Trzeba pamiętać, że po olej z orzechów włoskich nie mogą sięgać osoby z alergią na orzechy.

