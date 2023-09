Sok z winogron chroni przed infekcjami. Przepis na zdrowy napój

Do przygotowania soku najlepsze są dojrzałe winogrona, których obfitość jest jesienią. Nadają się do tego celu doskonale nasze polskie winogrona, ale również zagraniczne odmiany owoców. Sok można przygotować zarówno z białych, jak i ciemnych winogron. Fioletowe są jednak zdrowsze. Zawierają szereg witamin: A, C, witaminy z grupy B, a także więcej żelaza niż jasne odmiany owoców. Cenione są zwłaszcza za obecność polifenoli. Należy do nich m.in. resweratrol, którego najwięcej znajdziemy w skórce i pestkach winogron. Substancja ma działanie antywirusowe i antybakteryjne. Dlatego sok z winogron warto pić szczególnie w sezonie jesienno-zimowym kiedy narażeni jesteśmy na infekcje. Można spożywać go zarówno profilaktycznie, jak i gdy choroba nas już „dopadnie”. Sok z winogron ma też szereg innych właściwości, warto wymienić również, że chroni organizm przed chorobami nowotworowymi, oczyszcza z toksyn i wpływa na utrzymanie prawidłowej wagi.

Przepis: Sok z ciemnych winogron Łatwo go przygotujesz. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 20 Składniki 1 kg ciemnych winogron,

200 g białego cukru kryształu,

sok wyciśnięty z 1 cytryny. Sposób przygotowania Przygotuj winogronaWinogrona należy dokładnie umyć pod bieżącą wodą i odszypułkować. Zasyp cukremWinogrona trzeba umieścić w garnku o grubym dnie i zasypać cukrem. Następnie przy pomocy tłuczka do ziemniaków należy rozgnieść owoce na miazgę. Ugotuj owoceOwoce należy gotować na małym ogniu przez 15-20 minut. Przecedź owoceNastępnie zawartość garnka należy przecedzić na sitku o drobnych oczkach umieszczonym nad dzbankiem lub głęboką miską. Sok należy przelać do naczynia, aby miąższ i pestki zostały na sitku. Dodaj sok z cytrynyDo soku z winogron można dodać sok z cytryny dla przedłużenia trwałości i zrównoważenia słodkiego smaku. Przelej do butelkiGotowy sok z winogron należy przelać do wyparzonych butelek lub słoików, napełniając je do wysokości 1 cm poniżej brzegu. Następnie słoiki trzeba lekko zakręcić. Pasteryzuj sokSok z winogron można pasteryzować na zimę. Butelki z sokiem trzeba umieścić w garnku lub piekarniku w temperaturze 85° C przez 15 minut. Słoiki z sokiem winogronowym należy wyjąć i jeszcze ciepłe dokładnie zakręcić.

Jak zrobić sok z winogron? Wskazówki

Sok z winogron łatwo jest przygotować. Najlepiej wybrać do tego celu soczyste winogrona. Ze sporej kiści winogron, która waży około kilograma i można uzyskać z nich 0,7 litra soku. Należy zwrócić uwagę, żeby przed zrobieniem soku, dokładnie umyć owoce. Najlepiej oderwać owoce od szypułek, włożyć do durszlaka i wypłukać pod bieżącą wodą. Jest to ważne, gdyż jeśli źle umyjemy winogrona, to sok może zacząć fermentować. Nie należy przejmować się natomiast, jeśli lekko się pieni. Nie wpływa to ani na jego właściwości smakowe, ani prozdrowotne. Sok z winogron można pić zaraz po przygotowaniu. Jeśli natomiast chcemy przechować go na zimę, musimy zadbać o pasteryzację napoju. Sok z winogron nie zawiera alkoholu. Mogą go pić więc zarówno dorośli, jak i dzieci.

Uwaga: Soku z winogron nie jest zalecany kobietom w ciąży, a zwłaszcza tym, które zmagają się z cukrzycą ciążową.

Jak wykorzystać sok winogronowy w kuchni?

Sok z czerwonych winogron nie tylko jest smaczny i dobrze gasi pragnienie, ale można dodawać go również do potraw. Nadaje się zwłaszcza do sosów lub marynat, które doskonale pasują do czerwonego mięsa i dziczyzny. Napój sprawdza się też jako baza kisieli, galaretek, koktajli czy lemoniad. Mogą wykorzystać go też osoby, które pieką ciasta i torty, gdyż dobrze się sprawdza w roli barwnika lukru. Po dodaniu odrobiny soku lukier nabiera pięknego fioletowo-różowego koloru.

