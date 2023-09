Czarny czosnek zwiększa odporność. Wzbogaca też smak potraw

Jeśli chcesz w naturalny sposób podnieść odporność organizmu, jedz czarny czosnek. Warto dodawać go do potraw również ze względu na walory smakowe. Zobacz, co to jest czarny czosnek i jak go wykorzystać w kuchni.

Czarny czosnek powstaje ze świeżego białego czosnki (Allium sativum L.), który poddaje się procesowi fermentacji w temperaturze ok. 70℃. Na ten pomysł po raz pierwsi wpadli Koreańczycy. Czarny czosnek różni się od białego nie tylko kolorem, ale też smakiem. Nie pozostawia również charakterystycznego zapachu w ustach, jaki mamy po zjedzeniu białego czosnku i jest lekkostrawny. Można więc spożywać go bez obaw nawet w większych ilościach. Jak czarny czosnek działa na zdrowie? Czarny czosnek ma wiele prozdrowotnych właściwości, gdyż pod wpływem fermentacji substancje aktywne zawarte w warzywie stają się lepiej przyswajalne. Chociaż w czarnym czosnku jest mniejsza niż w białym zawartość allicyny, odpowiadającej za bakteriobójcze i antywirusowe działanie tego warzywa, to wykazuje silniejszą stymulację układu odpornościowego. Dzieje się tak za sprawą zawartych w nim przeciwutleniaczy, a szczególnie s-allilocysteiny (SAC), należącej do najważniejszych aktywnych substancji zawartych w czarnym czosnku. Dlatego spożywanie tej wersji tego warzywa zalecane jest, szczególnie jesienią, kiedy jesteśmy bardziej narażeni na różnego rodzaju infekcje i przeziębienia. Wzmocnienie odporności zapobiega również wystąpieniu chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów. Wśród innych właściwości czarnego czosnku wymienia się również działanie: przeciwzapalne,

obniżające poziom „złego” cholesterolu we krwi,

obniżające ciśnienie krwi,

antyalergiczne,

zapobiegające procesom starzenia,

wspomagające odchudzanie. Czarny czosnek wzbogaca smak potraw Czarny czosnek ceniony jest za walory smakowe. Stanowi popularną przyprawę w koreańskiej kuchni. Jego smak określany jest jako niepowtarzalny (umami). Koreańczycy twierdzą, że przypomina połączenie suszonej śliwki z espresso i octem balsamicznym z wyczuwalną anyżową nutą. Ponadto czarny czosnek jest miękki i aromatyczny, dzięki czemu daje się łatwo rozsmarować. Idealnie nadaje się więc do smarowania nim pieczywa czy grzanek. Można też natrzeć nim mięso, świetnie komponuje się zwłaszcza z drobiem, ale także z rybami. Wzbogaca też smak sos do makaronów oraz zup. Pasują do niego takie przyprawy jak: kolendra i sezam. Czarny czosnek można kupić w sklepach ze zdrową żywnością, przez internet, a także w niektórych supermarketach. Niektórzy próbują zrobić go domową metodą, jednak nie jest to zalecane, gdyż aby sfermentował, trzeba zapewnić mu odpowiednią temperaturę przez okres dwóch miesięcy, inaczej może zgnić. Czytaj też:

