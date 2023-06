Czosnek niedźwiedzi ma pewną przewagę nad czosnkiem pospolitym. Poznaj jego właściwości

Czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) można kupić sezonowo w postaci świeżych liści, przez cały rok dostępne są jego wysuszone i rozdrobnione liście. Jedne i drugie mają szereg prozdrowotnych właściwości, które porównywane są do tych, które ma czosnek pospolity. Przewagą niedźwiedziego czosnku nad pospolitym, jest to, że nie obciąża wątroby i nie ma tak intensywnego smaku, który nie każdy akceptuje.

Prozdrowotne działanie czosnku niedźwiedziego

Czosnek niedźwiedzi jest bogaty w witaminy: A, B, C oraz E. Ta ostatnia poprawia kondycję skóry, paznokci oraz włosów. W jego liściach znajdziemy też składniki mineralne, takie jak np.: siarka, selen, mangan oraz żelazo. Cenna jest zwłaszcza siarka aktywna. W 100 g czosnek niedźwiedzi ma jej aż 7,8 g., a czosnek pospolity jedynie 1,7 g. Siarka działa pobudzająco na enzymy odpowiedzialne za odtruwanie organizmu z metali ciężkich. Łagodzi stany zapalne i dlatego zalecana jest osobom zmagającym się z trądzikiem. Wspomaga ponadto leczenie grzybicy układu pokarmowego powodowaną przez drożdżaki Candida albicans.

W czosnku niedźwiedzim występują również cenne olejki eteryczne, flawonoidy oraz allicyna. To właśnie allicynie przypisywane jest bakteriobójcze i antywirusowe działanie. Regularne spożywanie czosnku niedźwiedziego zalecane jest, osobom, które w naturalny sposób chcą podnieść odporność organizmu, możemy się też nim kurować podczas przeziębień czy infekcji. Zawarte w czosnku flawonoidy to związki o działaniu antyutleniającym, które w nawet w niewielkich stężeniach wykazują zdolność wspierania mechanizmów obronnych organizmu, zapobiegające powstawaniu nowotworów.

Zastosowanie czosnku niedźwiedziego w kuchni

Pokrojone listki niedźwiedziego czosnku są pysznym dodatkiem do kanapek, zup, sałatek czy makaronu. Można przygotować na ich bazie sos pesto. Suszony niedźwiedzi czosnek dobrze komponuje się z twarogiem czy pastą jajeczną. Można też dodać go do mizerii, ziemniaków czy mięs. Rewelacyjnie smakuje dodany do masła, którego można używać do smarowania chleba, ale też do grillowanych mięs czy warzyw.

Wypróbuj przepis

Przepis: Masło z niedźwiedzim czosnkiem Zdrowe smarowidło do chleba. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 10 Składniki 100 g masła

1 łyżka oliwy z oliwek

3 łyżeczki suszonego niedźwiedziego czosnku Sposób przygotowania Pomieszaj składnikiSuszony czosnek niedźwiedzi wsypujemy do blendera i wlewamy łyżkę oliwy z oliwek, dodajemy miękkie masło i dokładnie wszystko mieszamy. Odstaw do lodówkiFormujemy masło i wkładamy do lodówki, by masło stwardniało.

