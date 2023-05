Masz problemy z regularnym wypróżnianiem? Wypróbuj te 3 naturalne napoje na zaparcia

Regularne zażywanie leków na przeczyszczenie powoduje, że organizm się od nich uzależnia i powrót do naturalnego rytmu wypróżnień może być trudny. Dlatego, żeby uporać się z zaparciami, warto skorzystać z innej sprawdzonej metody. Jest nią picie któregoś z naturalnych napojów. Żeby ich stosowanie przyniosło pożądany skutek, ważna jest regularność stosowania oraz pora picia.

O której pić napoje na zaparcia, żeby skutecznie działały?

Napoje regulujące prace jelit, które zapobiegają zaparciom, powinno się pić rano, jeszcze przed zjedzeniem śniadania. O tej porze jelito grube wykazuje największą aktywność, jest więc największa szansa na wypróżnienie.

3 napoje, które skutecznie wspomagają walkę z zaparciami

Szklanka ciepłej wody

Najprostszym sposobem, żeby wyregulować naturalny rytm wypróżnień, jest picie codziennie rano na czczo szklanki ciepłej wody. Ciepła woda ma działanie oczyszczające, pomaga pozbyć się toksyn zalegających w jelitach. Pobudza też perystaltykę jelit, w naturalny sposób przyśpieszając przemieszczanie się cząstek pokarmów. Wiadomo również, że przyśpiesza metabolizm.

Sok z suszonych śliwek

Sok z suszonych śliwek uznawany jest za genialne remedium na zaparcia. Działa łagodnie, ale skutecznie. Na efekt działania nie trzeba długo czekać.Przeczyszczające działanie napój zawdzięcza dużej zawartości błonnika pokarmowego, w który obfitują suszone śliwki. Sok z suszonych śliwek zawiera też sorbidol działający jak naturalny środek przeczyszczający, który wspiera regularne wypróżnianie. Do przyrządzenia soku najlepiej użyć ekologiczne owoce bez dodatku konserwantów, które można kupić w sklepach ze zdrową żywnością. Jeżeli używamy konserwowanych owoców, wcześniej warto je dokładnie wypłukać, żeby usunąć jak największą ilość zbędnych substancji.

Jak zrobić sok z suszonych śliwek?

Do przygotowania domowego soku potrzeba: sześć suszonych śliwek oraz dwie szklanki wody. Z owoców trzeba wyjąć pestki i przekroić na pół. Następnie należy wrzucić je do litrowego słoika i zalać wrzącą wodą. Po ostygnięciu wstawić do lodówki na 24 godziny. Tak przygotowany sok można pić codziennie (maks. 200 ml) przez siedem dni.

Wywar z siemienia lnianego

Na problemy z zaparciami zalecane jest również picie wywaru z siemienia lnianego, zwłaszcza zmielonego. Nasiona lnu należą do naturalnych środków przeczyszczających. Obecność błonnika w nasionach lnu (około 40 proc.) sprawia, że wypicie wywaru powoduje zwiększenie objętości stolca i wspomaga regularność ruchów perystaltycznych jelit. Wywar z siemienia lnianego można pić zarówno rano jak i wieczorem, w obu przypadkach jego działanie jest skuteczne.

Jak przygotować wywar z siemienia lnianego?

Ziarna należy zalać gorącą wodą, są gotowe do spożycia po upływie ok. 15 minut. Należy pamiętać, żeby siemię lniane wprowadzać do codziennej diety stopniowo. Na początku wystarczająca dawka wynosi pół łyżeczki dziennie na szklankę wrzątku. Wraz z upływem czasu można zwiększyć ilość nasion do kilku łyżeczek tygodniowo.

Czytaj też:

Napój z babki jajowatej odchudza i poprawia trawienie. Pij go każdego dniaCzytaj też:

Jak sprawić, żeby jelita były w dobrej formie? 5 sposobów na poprawę zdrowia jelit