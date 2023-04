Suszone śliwki – ile warto ich jeść, jakie mają właściwości zdrowotne i wartości odżywcze

Śliwki to jedne z często spożywanych owoców naszej strefy klimatycznej. Dostępne są w wielu odmianach, które różnią się pod względem wielkości, koloru i smaku. Jednak największą popularnością cieszy się u nas śliwka węgierka.

Suszona śliwka doskonale sprawdza się jako zdrowa, samodzielna przekąska oraz składnik dań słodkich np. deserów, owsianki, ciast, ciasteczek i knedli, a także wytrawnych potraw. Jej słodki smak świetnie komponuje się m.in. z daniami mięsnymi. Suszone śliwki dodaje się również do ciężkostrawnych potraw – tradycyjne dania z dodatkiem suszonych śliwek to np. schab z suszonymi śliwkami oraz bigos i barszcz czerwony z suszonymi śliwkami.

Suszone śliwki można również dodawać do domowych konfitur, soków i kompotów. Ich słodki, aromatyczny smak idzie w parze z wysokimi wartościami odżywczymi, jednak trzeba pamiętać, że suszone śliwki i inne suszone owoce są bardziej kaloryczne niż świeże owoce. Ma to związek z utratą wody w czasie procesu suszenia. Proces suszenia zwiększa wartości odżywcze owoców, wpływając na zawartość witamin i minerałów w 100 g produktu

Warto dowiedzieć się więcej na temat wartości odżywczych, prozdrowotnego działania i właściwości suszonych śliwek, które sprawiają, że powinny one stanowić składnik codziennej diety.

Śliwki suszone a śliwki wędzone

Śliwki suszone i śliwki wędzone to dwa różne produkty. Śliwki suszone są o wiele zdrowsze, bo nie zawierają szkodliwych składników dymu wędzarniczego. Co więcej, śliwki suszone mniej obciążają układ pokarmowy. Po śliwki suszone warto sięgać nie tylko poza sezonem, gdy mamy ograniczony dostęp do świeżych owoców. Kompot lub sok z suszonych śliwek można podawać niemowlętom, które ukończyły 9. miesiąc życia.

Śliwki wędzone nie powinny zbyt często gościć w jadłospisie, bo znajdujące się w nich składniki dymu wędzarniczego mogą zwiększać ryzyko rozwoju nowotworów. Śliwek wędzonych nie należy podawać niemowlętom i małym dzieciom.

Właściwości zdrowotne suszonych śliwek

Suszone śliwki słyną z pozytywnego wpływu na organizm. Ich spożywanie wpływa na układ trawienny, regulując jego pracę i m.in. zapobiegając zaparciom oraz redukując inne problemy trawienne. Suszone śliwki zawierają duże ilości sorbitolu, który ma działanie przeczyszczające. Co więcej, dzięki wysokiej zawartości błonnika pokarmowego suszone śliwki zapewniają długie uczucie sytości po posiłku, są źródłem prebiotyków, które są niezbędne do utrzymania równowagi mikroflory jelitowej, skutecznie obniżają poziom cholesterolu, ograniczają odkładanie się tkanki tłuszczowej, a także usprawniają przemianę materii.

Wysoka zawartość antyoksydantów sprawia, że suszone śliwki skutecznie chronią komórki przed stresem oksydacyjnym, pomagają redukować wolne rodniki tlenowe oraz usprawniają naturalne procesy detoksykacyjne. Warto wiedzieć, że suszone śliwki wpływają na gęstość kości, redukując ryzyko rozwoju osteoporozy.

Suszone śliwki to bogate źródło witamin i minerałów, błonnika pokarmowego oraz naturalnych antyoksydantów, których często brakuje w naszej diecie, co sprzyja rozwojowi chorób cywilizacyjnych.

Regularne spożywanie suszonych śliwek pozwala zmniejszyć ryzyko rozwoju wielu schorzeń m.in. nowotworów oraz chorób układu krążenia, a także ułatwia odchudzanie i utrzymanie efektów stosowanej diety. Za antynowotworowe właściwości suszonych śliwek odpowiadają związki fenolowe oraz witaminy o działaniu antyoksydacyjnym.

Warto często sięgać po suszone śliwki, bo pozytywnie wpływają na ogólne samopoczucie oraz pomagają redukować częste dolegliwości zdrowotne. Trzeba jednak zwrócić uwagę, czy suszone śliwki nie zawierają szkodliwych dla zdrowia dodatków np. konserwantów, które pozwalają na ich przechowywanie nawet przez kilka lat.

Najczęściej stosowana w przypadku suszonych owoców substancja konserwująca to dwutlenek siarki, który utrudnia przyswajanie składników odżywczych i może pogarszać samopoczucie astmatyków.

Wartości odżywcze śliwek suszonych

W 100 g suszonych śliwek znajdują się liczne witaminy i minerały, które są niezbędne do prawidłowej pracy ludzkiego organizmu.

W suszonych śliwkach znajdziemy m.in.:



ważną dla zdrowia oczu witaminę A (5 razy więcej niż w świeżych śliwkach),

nazywaną „witaminą młodości” witaminę E,

pozytywnie wpływające na układ nerwowy witaminy z grupy B,

niezbędną do przyswajania wapnia witaminę K,

potas, żelazo, fosfor, wapń i magnez.

Warto wiedzieć, że 100 g suszonych śliwek zaspokaja w ponad 70% dzienne zapotrzebowanie organizmu osób dorosłych na witaminę K.

Suszone śliwki to także bogate źródło minerałów np. pomagającego w utrzymaniu zdrowych kości wapnia, redukującego poziom zmęczenia magnezu, ważnego dla układu nerwowego i układu mięśniowego potasu oraz niezbędnego do przebiegu procesów krwiotwórczych żelaza.

100 g suszonych śliwek dostarcza do organizmu około 360 kcal, 10 g błonnika pokarmowego (aż 7 razy więcej niż owoce świeże), 69 g węglowodanów, 3,5 g białka i niewiele ponad 1 g tłuszczu.

Ile jeść suszonych śliwek dziennie?

Dla zdrowia i lepszego samopoczucia warto często jeść suszone śliwki. Osoby dorosłe mogą dziennie spożywać od kilku do kilkunastu tych suszonych owoców. Porcję suszonych śliwek trzeba dopasować do indywidualnych potrzeb oraz zapotrzebowania kalorycznego.

