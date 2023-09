Jak suszyć śliwki? Sekretem jest jeden prosty zabieg

Suszone śliwki to zdaniem wielu jedne z najlepszych suszonych owoców. Najczęściej suszone śliwki kupujemy, ale doskonałe suszone owoce można też przygotować samodzielnie.

Jak suszyć śliwki? Pamiętaj o blanszowaniu

To prosty trik, który można wykorzystać suszeniu śliwek (ale też takich owoców jak jabłka czy gruszki). Blanszowanie, czyli bardzo krótkie obgotowanie pokrojonych już w cząstki owoców sprawi, że śliwki zachowają kolor, ich skórka będzie miękka, a miąższ pozostanie przyjemnie mięsisty. Zabieg blanszowania zahamuje także aktywność obecnych w owocach enzymów.

Jak blanszować śliwki przed suszeniem? Pokrojone już na połówki i wypestkowane owoce (chyba, że wolisz je suszyć w całości, z pestkami), wrzuć na 2-3 minuty do wrzątku lub trzymaj na sitku kilka minut nad gorącą parą. Po tym czasie szybko przepłucz zimną wodą i dopiero zacznij suszyć.

W jakiej temperaturze suszyć śliwki?

Suszenie śliwek nie powinno trwać dłużej, niż 24 godziny. Wszystko zależy od tego, jak soczyste są śliwki. Temperatura nie może być zbyt wysoka, bo inaczej śliwki się zapieką i będą twarde. Idealna temperatura do suszenia śliwek to ok. 50 st. Celsjusza – niezależnie od tego, czy suszysz w piekarniku, czy w suszarce do grzybów, owoców i warzyw.

Do czego wykorzystać suszone śliwki?

Suszone śliwki to przede wszystkim zdrowa przekąska, ale też dodatek do wielu dań i napojów. Z suszonych śliwek możesz zrobić leczniczą nalewkę na trawienie albo koktajl na odchudzanie. Suszone śliwki doskonale pasują jako dodatek do mięsnych pieczeni oraz tradycyjnych pasztetów. Możesz je także dodać do mieszanki na wigilijny kompot z suszu. Są także jednym ze zdrowszych dodatków do porannych owsianek, szczególnie dla osób, które są na dietach odchudzających.

